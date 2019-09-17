Дещиця про проросійських учасників наради ОБСЄ щодо Криму: вони дурять Європу при отриманні віз

Жителі Криму, які представляють російську владу й організації півострова, обманом домагаються відкриття віз західних країн і приїжджають до Європи за російськими паспортами. Про це проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця, коментуючи участь проросійських представників із анексованого Криму в нараді ОБСЄ з огляду імплементації зобов’язань держав-учасниць у людському вимірі, що проходить у Варшаві.

«Вони приїхали за паспортами Росії. Громадянство Росії (Європа – ред.) не визнає, але визнає паспорти (російські – ред.), оскільки ці паспорти видають невідомо де. І живуть вони в Криму чи ні – в паспорті закордонному не прописано. Коли вони подають документи на отримання віз, там не вказано, з Криму вони чи не з Криму. І таким чином, коли вони подають документи на отримання візи, вони не говорять, що вони з Криму. Вони кажуть, що вони з Ростова-на-Дону або з іншого регіону Росії. І таким чином дурять європейські країни, які видають їм візи», – сказав Дещиця.

Делегація України 17 вересня залишила зал засідань, де в рамках наради ОБСЄ обговорювали тему свободи слова, на знак протесту проти заяв про «російський Крим».

Раніше головний редактор видань «Крымская газета» і «Крымский журнал» Марія Волконська, яка приїхала на засідання ОБСЄ у Варшаві, назвала анексований Крим російським. Після цього її виступ на нараді перервали, пославшись на міжнародні документи.

Також перервали промову генерального директора проросійського кримськотатарського телеканалу «Миллет» Ервіна Мусаєва після того, як він почав скаржитися на «блокаду Криму з боку України».