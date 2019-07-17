Комітет із закордонних справ Палати представників США закликав звільнити журналіста Асєєва

Голова Комітету із закордонних справ Палати представників США Еліот Енджел закликав до негайного звільнення українського журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва, якого два роки утримують за ґратами підтримувані Росією бойовики угруповання «ДНР».

«Два роки тому співробітник RFERL (Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода) Станіслав Асєєв був захоплений підтримуваними Росією сепаратистами на сході України. Відтоді йому було відмовлено у майже всіх контактах з зовнішнім світом. Він має бути негайно звільнений», – написав у Twitter Еліот Енджел.

Раніше також провідний демократ у комітеті із закордонних справ Роберт Менендес, а також сенатор-республіканець Марко Рубіо закликали звільнити Станіслава Асєєва.

Український журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

17 серпня 2018 року телеканал «Россия 24» показав програму, в якій полонений журналіст Станіслав Асєєв нібито підтверджує, що працював на українську розвідку. Це було вперше, коли бойовики показали Асєєва від моменту затримання.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода вважає дуже сумнівним «зізнання» Асєєва в шпигунстві і вимагає його звільнення.