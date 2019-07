Коаліція One Free Press включила справу Асєєва до переліку 10 «найбільш термінових»

Міжнародна коаліція One Free Press включила справу журналіста Радіо Свобода Станіслава Асєєва, який перебуває в полоні бойовиків на Донбасі, до переліку 10 «найбільш термінових».

Асєєв перебуває в ув’язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше підконтрольне Росії угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України. Національна спілка журналістів України закликає звільнити Асєєва.

Також до переліку «найбільш актуальних» справ включили вбивства саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашокджі та мексиканки Норми Сарабії.

До складу коаліції One Free Press входять 36 засобів масової інформації з різних країн світу, зокрема Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа, Reuters, The Associated Press, Bloomberg News, Deutsche Welle та The Washinghton Post. One Free Press працює в партнерстві із Комітет захисту журналістів (CPJ) та Міжнародною жіночою медіафундацією (IWMF).

Коаліція складає перелік із 10 «найбільш термінових» справ журналістів щомісяця.