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27 Червень 2019, Київ 21:44
Новини | Політика

Сенатор США Менендес закликав негайно звільнити журналіста Асєєва, утримуваного в Донецьку

Амкериканський сенатор, провідний демократ у комітеті з міжнародних відносин Роберт Менендес

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Американський сенатор, провідний демократ у комітеті з міжнародних відносин Роберт Менендес закликав негайно звільнити донецького журналіста і блогера Станіслава Асєєва, який понад два роки перебуває в полоні угруповання «ДНР».

«Через два роки після захоплення підтримуваними російським урядом сепаратистами журналіст Радіо Свобода Станіслав Асєєв залишається в полоні практично без зв’язку з зовнішнім світом. Його затримання є нападом на всіх журналістів будь-де», – написав сенатор Менендес у мережі Twitter.

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Журналіст перебуває в ув’язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше підконтрольне Росії угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України. Він не потрапив на останній великий обмін у грудні 2017 року.

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