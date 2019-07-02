Йде максимальне привернення уваги до долі Станіслава Асєєва – Томіленко про полоненого журналіста

Міжнародна коаліція One Free Press включила справу журналіста Радіо Свобода Станіслава Асєєва, який перебуває в незаконному ув’язненні в окупованому Донецьку, в перелік «​десяти найбільш термінових»​. Асєєва утримують в ув'язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання і звинуватило Асєєва в «шпигунстві на користь України». Про список десяти термінових кейсів і чому в нього міг потрапити Станіслав Асєєв Радіо Донбас.Реалії дізналося у голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка.

– Сергію, що це за список? І що за справи туди потрапили? Як експерти обирали найбільш термінові справи, які стосувалися журналістів?

– Коаліція One Free Press нещодавно була утворена з потужних медіаорганізацій, які відчували відповідальність перед своїми журналістами, перед спільнотою. Ключовий меседж – щомісячне оприлюднення десяти справ журналістів, яких переслідують, чия доля в небезпеці й весь світ має ставати на захист у цих справах.

Наші партнери висловлюють солідарність зі Станіславом, переказують історію його утримання та переслідування

До цієї коаліції входять інформагентства Associated Press, Reuters, газета Washingtonpost та інші. Народилася ця коаліція як реакція на шок після вбивства журналіста Джамаля Хашоґджі в Саудівському посольстві в Туреччині. Це інструмент глобального громадського тиску у справі звільнення й допомозі журналістам. У список на липень з десяти кейсів, до яких привертається максимальна увага дипломатичних структур медіа по всьому світу, увійшов Станіслав Асєєв, який вже понад два роки незаконно утримується в ув’язненні в Донецьку. Наші партнери, здебільшого американські журналісти, висловлюють солідарність зі Станіславом, переказують історію цього утримання та переслідування.

На сьогодні на ресурсах найповажніших світових медіа публікується цей список, інфографіка. І йде максимальне охоплення й привернення уваги до долі Станіслава.

– Сергію, чому ім’я Станіслава Асєєва потрапило до цього списку? Чи є в коаліції українські ЗМІ чи ЗМІ, які працюють в Україні?

– Українських медіа у цій коаліції немає. Підтримуються здебільшого світові міжнародні бренди як Forbes, також Радіо Свобода, Американський комітет захисту журналістів теж є одним із партнерів. Я думаю, що велика публічність цієї справи й ті обставини, щодо Станіслава немає доступу, його стан здоров’я викликає стурбованість, бо ми взагалі не орієнтуємося, наскільки він отримує належний медогляд, тому експерти відібрали цей кейс. Він шокує.

Але він входить до десяти інших кейсів, це і загиблі журналісти. Зокрема, привернення уваги до вбивства мальтійської журналістки-розслідувачки Дафни Галіції, привернення уваги до журналістів, які заарештовані в Індії, Ірані, в інших країнах. Я думаю, це певна міжнародна солідарність.

Але тут важливо, що Радіо Свобода, «Українська правда», і наша Національна спілка України, наші міжнародні партнери постійно робимо заяви солідарності, нагадуємо про долю Станіслава й це помічається на глобальному міжнародному рівні.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

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