Обрано нового голову та заступника КСУ

На спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду України 17 вересня головою КСУ було обрано суддю Конституційного суду Олександра Тупицького, повідомляє прес-служба суду.

«Раніше цього ж дня Конституційний суд України звільнив голову Конституційного суду України Наталю Шапталу з посади судді Конституційного суду України відповідно до пункту 4 частини другої статті 149-1 Конституції України на підставі подання нею заяви про відставку», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Олександра Тупицького обрано на один трирічний термін таємним голосуванням. Його заступником обрано Сергія Головатого.

Як йдеться на сайті КСУ, Тупицький став суддею Конституційного суду у травні 2013 року за квотою президента України. Головатий був призначений суддею КС у лютому 2018 року також за квотою президента.

14 травня відбулися збори суддів Конституційного суду України, на яких судді КСУ ухвалили рішення про недовіру голові Конституційного суду України Станіславу Шевчуку та обрали нову голову суду Наталію Шапталу. Оскільки Шаптала склала присягу судді Конституційного суду 21 вересня 2010 року, дев’ятирічний термін її як судді КСУ мав би збігти за кілька днів.