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17 Вересень 2019, Київ 23:15
Новини | Суспільство

Представники кіноіндустрії у листі Зеленському «занепокоєні» змінами у галузі після виборів

Володимир Зеленський до того, як став президентом України, був активним учасником індустрії кіно та розваг

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Кілька десятків представників української кіноіндустрії та декілька громадських організацій 17 вересня підписали відкритого листа на ім’я президента Володимира Зеленського і очільника Мінкульту Володимира Бородянського, в якому висловили занепокоєння змінами у галузі, що сталися, зокрема, після виборів в Україні.

«Зміни, які відбуваються в Україні після виборів президента і Верховної Ради, торкаються й кіногалузі. Окрім позитивних прагнень, є й ті, які викликають занепокоєння. Зокрема, заява голови комітету Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка про необхідність скасування результатів останнього конкурсу кінопроєктів (11-й пітчинг). Такі дії підривають не тільки сталість розвитку української кіногалузі, але й репутацію України як надійного партнера на міжнародній арені. Перегляд результатів 11-го конкурсного відбору означатиме фінансові та репутаційні втрати не лише для компаній-виробників, а й для держави Україна в світі», – йдеться у листі.

Підписанти вказують, що «кіноспільнота підтримує дії щодо продовження реформування галузі шляхом відкритого діалогу між представниками галузі, законодавчою і виконавчою владою».

«Також ми сподіваємося на якнайшвидше оголошення відкритого конкурсу на заміщення посади голови Держкіно України», – йдеться у тексі документа.

Серед підписантів листа, є зокрема, сценарист Андрій Кокотюха, режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв, режисер, сценарист і продюсер Володимир Тихий, акторка Ірма Вітовська, режисер Михайло Іллєнко, акторка Римма Зюбіна, режисер Роман Балаян та інші. Підписали листа також 7 організацій, пов’язаних з кіноіндустрією.

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12 вересня міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський на засіданні парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, очолюваного нардепом і ексгендиректором телеканалу «1+1» Олександром Ткаченком, заявив про намір переглянути результати 11-го пітчингу (конкурсного відбору) Держкіно через перевищення бюджету.

16 вересня Бородянський заявив про намір запровадити в Україні рейтинг режисерів і продюсерів, які зможуть претендувати на державну фінансову підтримку у створенні кіно. Він зазначив, що не може самотужки скасувати результати 11-го пітчингу Держкіно, але рекомендував Раді з державної підтримки кінематографії переглянути його результати. Цього ж дня Держкіно оголосило про проведення другого етапу 12-го конкурсного відбору кінопроєктів – з 23 до 27 вересня.

19 серпня голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко заявив, що йде з посади, назвавши основну мету своєї роботи в Держкіно «досягнутою».

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