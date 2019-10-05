Сеітаблаєв про співпрацю із Зеленським, зйомки у «Сватах» і «Захара Беркута»-«Термінатора»

Співпраця як кінематографіста із Зеленським та Єрмаком, зйомки до війни у «Сватах» із Добронравовим, постановка «Захара Беркута» з «поганим Термінатором» Патріком у головній ролі. Про це розповів в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода режисер, актор Ахтем Сеітаблаєв. Свого часу в серіалі «Чемпіони з підворіття» співпродюсер Володимир Зеленський посприяв тому, що наприкінці картини лунав український гімн. А щодо серіалу «Свати» Сеітаблаєв наголошує: одна справа продюсування, зйомки, показ певного фільму до розв’язаної Росією війни, а інша річ – відновлення демонстрації в Україні стрічки, один із акторів якої підтримує окупацію Криму.