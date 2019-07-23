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23 Липень 2019, Київ 15:29
Новини | Події

Сеітаблаєв став членом Європейської кіноакадемії

Сеітаблаєв став 42-м українцем у Європейській кіноакадемії

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Український актор і режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв став членом Європейської кіноакадемії, повідомило Державне агентство з питань кіно.

У відомстві зазначають, що Сеітаблаєв став 42-м українцем у Європейській кіноакадемії.

Сеітаблаєв був режисером фільмів «Хайтарма», «Чужа молитва» та «Кіборги». Зараз він працює над стрічкою «Захар Беркут». Як актор він зіграв у понад 25 фільмах та серіалах, зокрема головну роль у стрічці «Додому», яка взяла участь у конкурсній програмі 72-го Каннського міжнародного кінофестивалю та здобула ґран-прі 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

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