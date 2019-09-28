Подружжя Порошенків відвідало Гонтареву в Лондоні

Лідер партії «Європейська солідарність» і п’ятий президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною відвідав ексголову Національного банку України Валерію Гонтареву в Лондоні. Про це він повідомив у своєму Фейсбуці.

Валерія Гонтарева наразі лікується після наслідків наїзду на неї автомобіля. На фото, яке оприлюднив Порошенко, видно, що вона все ще носить гіпс на нозі і пересувається на візку.

Порошенко, який був президентом України під час роботи Гонтаревої на посаді голови НБУ, нагадав про участь ексголови регулятора в реформі банківської системи та націоналізації «Приватбанку».

«Коли треба було наражатися на небезпеку, щоб захистити кошти десятків мільйонів вкладників «Приватбанку» – вона не зламалася. Коли треба було брати відповідальність за складні рішення, щоб врятувати від колапсу всю банківську систему країни – вона не зламалася. Не зламається й тепер, коли опоненти, переслідуючи її, не цураються бандитських прийомів», – пише Порошенко.

Подружжя Порошенків подарувало Гонтаревій футболку з шаржем художника Юрія Журавля. Автор малюнку пожалівся, що «не ту ногу намалював» загіпсованою, і побажав ексчиновниці швидкого одужання.

Колишня голова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Вона назвала «нісенітницею» слова своїх опонентів, які припускають, що вона сама організувала підпал будинку й автомобіля своєї невістки, щоб отримати політичний притулок у Великій Британії та уникнути слідства в Україні.

Гонтарева займалася зокрема націоналізацією «Приватбанку», законність якої наразі оскаржує в судах колишній акціонер Ігор Коломойський.

Наприкінці серпня ексголову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Через тиждень вона повідомила, що в Києві підпалили машину її невістки – також Валерії Гонтаревої. Колишня голова Нацбанку вважає ДТП й інцидент з автомобілем її невістки «ланками одного ланцюга» й пов’язує їх зі своєю діяльністю на посаді голови регулятора.

12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки в київській квартирі Гонтаревої в межах провадження щодо можливого зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку в 2016 році.

Валерія Гонтарева була головою НБУ з червня 2014-го до березня 2018 року.