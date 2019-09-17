Посольство США: замовників нападів на Гонтареву мають притягти до відповідальності

Замовників нападів на колишню голову Національного банку України Валерію Гонтареву мають притягти до відповідальності, заявило посольство України в США.

«Ми солідарні з українським народом і сподіваємося, що відповідальні органи притягують до відповідальності не лише винних у нападі на Гонтареву та погрозах їй, але й тих, хто замовив такі напади», – йдеться в заяві посольства.

У дипломатичному представництві закликали терміново та ретельно розслідувати підпал будинку Гонтаревої під Києвом.

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.

Наприкінці серпня ексголову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Через тиждень вона повідомила, що в Києві підпалили машину її невістки – також Валерії Гонтаревої.

Колишня голова Нацбанку вважає ДТП й інцидент з автомобілем її невістки «ланками одного ланцюга» й пов’язує їх зі своєю діяльністю на посаді голови регулятора.

Валерія Гонтарева була головою НБУ з червня 2014-го до березня 2018 року.