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17 Вересень 2019, Київ 15:43
Новини | Політика

Посольство США: замовників нападів на Гонтареву мають притягти до відповідальності

У посольстві США закликали терміново та ретельно розслідувати підпал будинку Гонтаревої під Києвом

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Замовників нападів на колишню голову Національного банку України Валерію Гонтареву мають притягти до відповідальності, заявило посольство України в США.

«Ми солідарні з українським народом і сподіваємося, що відповідальні органи притягують до відповідальності не лише винних у нападі на Гонтареву та погрозах їй, але й тих, хто замовив такі напади», – йдеться в заяві посольства.

У дипломатичному представництві закликали терміново та ретельно розслідувати підпал будинку Гонтаревої під Києвом.

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Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.

Наприкінці серпня ексголову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Через тиждень вона повідомила, що в Києві підпалили машину її невістки – також Валерії Гонтаревої.

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Колишня голова Нацбанку вважає ДТП й інцидент з автомобілем її невістки «ланками одного ланцюга» й пов’язує їх зі своєю діяльністю на посаді голови регулятора.

Валерія Гонтарева була головою НБУ з червня 2014-го до березня 2018 року.

Пожежа у будинку колишньої голови Нацбанку Гонтаревої – відео
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Пожежа у будинку колишньої голови Нацбанку Гонтаревої – відео

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