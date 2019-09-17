Представництво ЄС очікує швидкого розслідування «серії нападів» проти Гонтаревої

Представництво Європейського союзу в Україні висловлює сподівання на швидке розслідування низки нападів проти колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої і на притягнення винних до відповідальності. Про це йдеться в заяві представництва ЄС у твітері 17 вересня.

«Нещодавня очевидна серія нападів на особу і власність колишнього голови НБУ є неприйнятною, як заявив президент України сьогодні вранці. Ми очікуємо, що правоохоронні органи без затримки розслідують і притягнуть винних до відповідальності», – йдеться в повідомленні.

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.

Наприкінці серпня ексголову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Через тиждень вона повідомила, що в Києві підпалили машину її невістки – також Валерії Гонтаревої.

Колишня голова Нацбанку вважає ДТП й інцидент з автомобілем її невістки «ланками одного ланцюга» й пов’язує їх зі своєю діяльністю на посаді голови регулятора.

Наприкінці червня Гонтарева заявляла, що сприймає як «погрози» слова українського бізнесмена Ігоря Коломойського, який у травні в інтерв’ю Bihus.info сказав, що «ми її (Гонтареву – ред.) привеземо, якщо треба буде... Приватним порядком». Згодом вже іншому виданню, журналу НВ, Коломойський заявив, що «не йшлося про те, щоб її просто вивезти», але щоб зробити це лише за згодою Гонтаревої.

14 вересня Коломойський, коментуючи ситуацію навколо Гонтаревої, сказав: «Пам'ятаєте, вона говорила, що я їй щось там погрожував, літак прислати. Так я хочу уточнити, що обіцяв прислати літак, а не автомобіль».

12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки в київській квартирі Гонтаревої в межах провадження щодо можливого зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку в 2016 році.

Валерія Гонтарева була головою НБУ з червня 2014-го до березня 2018 року.