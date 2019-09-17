На місці пожежі в будинку Гонтаревої знайшли запалювальну ракету – поліція

На місці пожежі в будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої знайшли запалювальну ракету, повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович.

«Тут не було «коктейлю Молотова». Ми знайшли запалювальну ракету, світло-шумову, і звукову... І ще ряд доказів, над якими працює слідчо-оперативна група. Працювала криміналістична лабораторія, яка брала зразки на дослідження, щоб з’ясувати, чи були там легкозаймисті матеріали», – сказав Жукович.

Він додав, що правоохоронці розглядають усі можливі версії пожежі.

«Ми не виключаємо навіть версію короткого замикання. Можливо», – зазначив Жукович.

За його словами, поліція не виключає версію підпалу будинку Гонтаревої на її замовлення.

«Розглядаються всі версії. Слідство встановлює підозрюваного і в чиїх інтересах він діяв – у своїх або в чиїхось іще», – сказав Жукович.

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.

Наприкінці серпня ексголову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Через тиждень вона повідомила, що в Києві підпалили машину її невістки – також Валерії Гонтаревої.

Колишня голова Нацбанку вважає ДТП й інцидент з автомобілем її невістки «ланками одного ланцюга» й пов’язує їх зі своєю діяльністю на посаді голови регулятора.

Наприкінці червня Гонтарева заявляла, що сприймає як «погрози» їй слова українського бізнесмена Ігоря Коломойського, який у травні в інтерв’ю Bihus.info сказав, що «ми її (Гонтареву – ред.) привеземо, якщо треба буде... Приватним порядком». Згодом вже іншому виданню, журналу НВ, Коломойський заявив, що «не йшлося про те, щоб її просто вивезти», але щоб зробити це лише за згодою Гонтаревої.

14 вересня Коломойський, коментуючи ситуацію навколо Гонтаревої, сказав: «Пам'ятаєте, вона говорила, що я їй щось там погрожував, літак прислати. Так я хочу уточнити, що обіцяв прислати літак, а не автомобіль».

12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки в київській квартирі Гонтаревої в межах провадження щодо можливого зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку в 2016 році.

Валерія Гонтарева була головою НБУ з червня 2014-го до березня 2018 року.