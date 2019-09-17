Коломойський назвав «маячнею» звинувачення в підпалі будинку Гонтаревої

Бізнесмен Ігор Коломойський у коментарі Радіо Свобода назвав «маячнею» звинувачення в підпалі будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої під Києвом.

«Я маячню не коментую», – написав Коломойський кореспондентці Радіо Свобода.

Він порадив звернутися за коментарем «до тих, від кого лунають» звинувачення на його адресу.

У коментарі «Українській правді» Коломойський, говорячи про підпал будинку Гонтаревої, заявив: «Тепер, скоріше за все, її не видадуть. Тож думайте самі».

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.

Наприкінці серпня ексголову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Через тиждень вона повідомила, що в Києві підпалили машину її невістки – також Валерії Гонтаревої.

Колишня голова Нацбанку вважає ДТП й інцидент з автомобілем її невістки «ланками одного ланцюга» й пов’язує їх зі своєю діяльністю на посаді голови регулятора.

Наприкінці червня Гонтарева заявляла, що сприймає як «погрози» слова українського бізнесмена Ігоря Коломойського, який у травні в інтерв’ю Bihus.info сказав, що «ми її (Гонтареву – ред.) привеземо, якщо треба буде... Приватним порядком». Згодом вже іншому виданню, журналу НВ, Коломойський заявив, що «не йшлося про те, щоб її просто вивезти», але щоб зробити це лише за згодою Гонтаревої.

14 вересня Коломойський, коментуючи ситуацію навколо Гонтаревої, сказав: «Пам'ятаєте, вона говорила, що я їй щось там погрожував, літак прислати. Так я хочу уточнити, що обіцяв прислати літак, а не автомобіль».

12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки в київській квартирі Гонтаревої в межах провадження щодо можливого зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку в 2016 році.

Валерія Гонтарева була головою НБУ з червня 2014-го до березня 2018 року.