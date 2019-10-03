Олексій Данілов став новим секретарем РНБО – указ

Олексій Данілов став новим секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

«Призначити Данілова Олексія Мячеславовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в указі.

Від липня Данілов працював заступником секретаря РНБО. У 1994-1997 роках він був мером Луганська, у 2005 році – головою Луганської ОДА. У 2006 році Данілов обраний народним депутатом п’ятого скликання за списками «Блоку Юлії Тимошенко».

30 вересня президент України Володимир Зеленський звільнив з посади секретаря РНБО колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка.