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03 Жовтень 2019, Київ 15:16
Новини | Політика

Олексій Данілов став новим секретарем РНБО – указ

Данілов працював заступником секретаря РНБО

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Олексій Данілов став новим секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

«Призначити Данілова Олексія Мячеславовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в указі.

Від липня Данілов працював заступником секретаря РНБО. У 1994-1997 роках він був мером Луганська, у 2005 році – головою Луганської ОДА. У 2006 році Данілов обраний народним депутатом п’ятого скликання за списками «Блоку Юлії Тимошенко».

30 вересня президент України Володимир Зеленський звільнив з посади секретаря РНБО колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка.

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