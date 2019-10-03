Новий секретар РНБО Данілов: луганський «козир» Зеленського

Новим секретарем РНБО став Олексій Данілов, колишній мер Луганська, ексочільник Луганської ОДА та депутат п’ятого скликання від «Блоку Юлії Тимошенко». Президент України Володимир Зеленський призначив його 3 жовтня, замінивши ним на цій посаді Олександра Данилюка, звільненого наприкінці вересня. Що відомо про біографію нового секретаря РНБО, про його статки, про зв’язки та погляди? Радіо Свобода спробувало зібрати цю інформацію з відкритих джерел.

Олексій Данілов став новим секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

«Призначити Данілова Олексія Мячеславовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в документі.

Його попередника на посаді секретаря РНБО, колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка, президент України Володимир Зеленський звільнив 30 вересня. Данілов працював в РНБО з липня на посаді заступника секретаря РНБО.

Життєпис, кар’єра та зв’язки

Олексій Данілов народився 7 вересня 1962 року в місті Красний Луч на Луганщині.

Закінчив у 1981 році Старобільський радгосп-технікум за спеціальністю «ветеринар», у 1999-му – Луганський педагогічний університет імені Шевченка (спеціальність «викладач історії»), у 2000 році – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (магістр з менеджменту) і в тому ж році – Луганський інститут внутрішніх справ МВС України (юрист).

Починав працювати у 1981 році – ветеринаром підсобного господарства Ворошиловградського заводу фруктово-мінеральних вод.

1981–1983 – відслужив у радянській армії.

1987 рік – йде в бізнес: очолює кооператив «Білий Лелека», а потім – підприємство «Вєра» в Луганську.

1994 рік – Данілов стає президентом луганського клубу КВК.

Із 1994 по 1997 рік – голова Луганської міськради. Саме в цей період, згадує сам Данілов, він знайомиться з Михайлом Бродським .

. 1996 рік – вступає до партії СДПУ(о), яку на той час очолює Василь Онопенко . Виходить з партії наступного року. Рік по тому СДПУ (о) очолить Віктор Медведчук .

. Виходить з партії наступного року. Рік по тому СДПУ (о) очолить . 1999–2002 роки – повертається до Східноукраїнського національного університету імені Даля, як викладач кафедри менеджменту.

Паралельно у 2000-му – працює радником голови комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва Михайла Бродського. Від цього моменту вони досить часто «перетинаються» в українській політиці.

Із 2000 по 2005 рік – Данілов у складі партії «Яблуко», у 2002 році – стає заступником її голови Михайла Бродського. Пізніше, коли Данілов піде до парламенту за списками «БЮТ» – Бродський також облишить «Яблуко» та стане членом політради партії «Батьківщина», яка була основою «БЮТ».

У 2001 році – засновує та очолює громадську організацію «Луганська ініціатива».

У 2004 році Олексій Данілов стає довіреною особою кандидата у президенти Вітора Ющенка на Луганщині.

на Луганщині. 4 лютого 2005 року, після перемоги Помаранчевої революції, Данілова призначають головою Луганської облдержадміністрації. На цій посаді він працює до листопада того ж року.

2006 рік – проходить до Верховної Ради 5-го скликання за списком «Блоку Юлії Тимошенко» під номером 42. Одночасно з ним четвертим номером цієї фракції проходить колишній однопартієць Данілова по СДПУ(О) Василь Онопенко , а 66-м – Андрій Портнов .

, а 66-м – . Із 2007 року, після розпуску Верховної Ради, і аж до 2016 року, про діяльність та кар’єру Данілова майже нічого не відомо. В РНБО залишили без відповіді запити медіа про те, чим займався у той період чинний секретар цього відомства.

Радіо Свобода з’ясувало, що в ці роки Данілов, зокрема, очолював три громадські об’єднання: «Суспільне око», «Українська політична школа» та «Духовна спадщина України».

У 2014 році Данілов після тривалої перерви з'являється в телевізійному ефірі.

У 2016 році Олексія Данілова призначають головою державного «Українського фонду підтримки підприємництва». Він йде з цієї посади лише 19 серпня 2019 року – за півтора місяці до свого останнього призначення.

24 липня президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Нерухомість, банківські рахунки та бізнес дружини

Олексій Данілов – досить заможний посадовець.

Остання його декларація свідчить, що він має велику квартиру в Києві – 352 квадратні метри та будинок у Васильківському районі під Києвом – 446 квадратів і земельну ділянку під ним – розміром 31 сотка. Також Данілов декларує три допоміжні приміщення в Києві – терасу, кладову та майстерню, загальною площею 150 квадратних метрів.

Олексій Данілов – завзятий колекціонер: він задекларував, зокрема, 102 картини, майже півтисячі порцелянових статуеток та понад 21 тисячу книг.

Решта майна – власність його дружини Людмили: вона володіє автівкою преміум-класу «Лексус» RX 350, а також на неї записані частки у семи компаніях, серед яких – металургійне підприємство в Запоріжжі, деревообробний комбінат у Києві та два видавництва.

Попри такі бізнесові успіхи, Людмила Данілова не декларує коштів у жодній валюті. Всі кошти в родині (47,5 тисяч доларів та 125 тисяч гривень) – у власності Олексія Данілова.

Для порівняння, чотири роки тому Данілов декларував дещо більші суми у банках та у готівці. Водночас бізнес його дружини – був трохи менш масштабним.

Заяви та погляди

Джерела Радіо Свобода, які пам’ятають Данілова як очільника Луганська, а пізніше – Луганської області, оцінюють його як «ефективного» та «проукраїнського» керівника, який добре розумів місцеву специфіку.

Але є й інші відгуки: координатор проєкту «Стоп Террор» Семен Кабакаєв називає Данілова «бандитом» з 1990-х років, який, до того ж, «у дуже добрих відносинах із Олександром Єфремовим», що його нещодавно суд відпустив з-під варти.

Сам Данілов визнає бізнес-зв’язки з Єфремовим, які, проте, за його словами, закінчилися конфліктом.

«Тоді була така мода, щоб кожна територія мала свій регіональний банк. Такий був потрібен і нам. Єфремов і його люди спілкувалися з підприємствами, але у них не було грошей. А тут саме виставили на торги «Укркомунбанк». Я Єфремову і Тихонову фінансово допоміг його купити. Ми з ними були умовними партнерами протягом двох років. Банк замислювався як комерційний проєкт, але прибутку не було. А потім я запитав: «Хлопці, а де ж бізнес?» Ось тут і почалися мої проблеми з Єфремовим», – зазначив тодішній заступник секретаря РНБО в інтерв’ю The Babel.

Олексій Данілов у своїх інтерв’ю висловлює думку: агресія Росії проти України та інших держав завершиться в разі її розпаду.

Коли Росія від нас відчепиться? Тоді, коли вона розвалиться

«Коли Росія від нас відчепиться? Тоді, коли вона розвалиться. Я говорив у 2014 році про те, що вся ця історія для Росії закінчиться незалежною Ічкерією, незалежним Татарстаном тощо, зрештою Росія розвалиться... Насправді завдання Путіна – це не Україна. Головне завдання Путіна – це розвал або, якщо хочете, переформатування Європейського союзу і створення нової геополітичної парадигми, вісі Пекін – Москва – Берлін», – казав Данілов.

Олексій Данілов стверджує, що значна частина його земляків, які підтримали російські гібридні сили та окупацію у 2014 році, досить швидко зрозуміли, що є заручниками ситуації.

«Вони не можуть нічого усвідомити, бо їм постійно кажуть байки,.. казки про якихось фашистів… І ця пропаганда настільки потужно входить в голову людини, яка нічого не розуміє та не має бажання розуміти. І тут їм кажуть: «Завтра ви будете вільними, у вас буде «ДНР» та «ЛНР», все буде добре»… Мені шкода цих людей. Вони швидко все зрозуміють. Багатьох із тих людей, які знаходяться (по інший бік фронту), я знаю особисто», – сказав Данілов після початку російської агресії на Донбасі.

Анексований Крим Олексій Данілов порівнює з «наживкою», яка, на його думку, знищить імперські амбіції Росії.

«Після того, як сталася історія з Кримом (початок анексії – ред.), американці підозрювали, що Путін зробить все, як в Абхазії або в Південній Осетії... Тоді ситуація була би близька до патової, і до Путіна формально не було б ніяких претензій. Але тут напевно внутрішні «кроти» в Москві шепотіли Вові на вухо: «Давай, Вова, з'їж Крим, ти зможеш!»… Очевидно, комусь потрібно було, щоб Путін заковтнув наживку до кінця, зробив Крим частиною Російської Федерації, і фактично офіційно визнав себе окупантом. Окупант в цивілізованому світі – це ізгой», – заявив чинний секретар РНБО в інтерв’ю «Обозревателю».

Олексій Данілов у спілкування з медіа говорить про своє знайомство з низкою представників нинішньої та колишньої влади, а також представниками бізнесових та політичних еліт Донбасу. Серед яких і ті, кого нині судять за сепаратизм. Водночас посадовець дистанціюється від всіх них, наголошуючи на своїй незмінній державницькій позиції.

«Сьогодні фактично «Газпром» з одного боку, і пан Ахметов зі своїм ДТЕК і «Метінвестом» з іншого, є монополістами на енергетичному ринку України! Це просто неприпустимі речі – це загроза національній безпеці країни! І про це уряд нічого не говорить, всі мовчать і роблять вигляд, що нічого не відбувається», – зауважив Данілов у своєму інтерв’ю. І додає, що війна проти України триває й на енергетичному фронті, причому, на його думку, ще з 1990-х років, коли він сам лише починав свій бізнес у Луганську.