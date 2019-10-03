З початку доби бойовики 21 раз стріляли на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – штаб

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби 21 раз відкривали вогонь в бік позицій українських військових.
«Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.
За даними штабу ООС, упродовж поточної доби втрат з боку ЗСУ не зафіксовано.
На ресурсах угруповання «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі окупованого Донецька, в угрупованні «ЛНР» інформації про обстріли не вказують.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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