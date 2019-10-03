На Донбасі бойовики обстрілюють населені пункти з мінометів – Міноборони

З початку поточної доби бойовики на Донбасі здійснили 12 прицільних обстрілів по восьми населених пунктах з мінометів різних калібрів. Про це повідомив речник міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.
«Сьогодні, 3 жовтня, на лінії бойового зіткнення зафіксовано вже 12 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, які продовжують свідомо застосовувати міномети різних калібрів. Ці мінометні обстріли окупанти вели в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» Об’єднаних сил», – заявив Гуцуляк.
Він зазначив, що, за наявною інформацією, втрат від початку доби у ЗСУ немає.
За словами спікера Міноборони, українські військові вели «адекватні оборонні дії».
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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