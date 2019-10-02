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02 Жовтень 2019, Київ 20:49
Новини | Політика

З початку доби бойовики 15 разів стріляли на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – штаб

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там перемир’я

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У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби 15 разів відкривали вогонь в бік позицій українських військових.

«Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил із гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також з метою нанесення максимальної шкоди військовослужбовцям Об’єднаних сил противник застосував безпілотний літальний апарат з підвісом для скидання гранатометних пострілів», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, упродовж поточної доби втрат з боку ЗСУ не зафіксовано.

На ресурсах угруповання «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі села Безіменне та околиць Донецька, в угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ відкривали вогонь по Слов’яносербськ.

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Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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