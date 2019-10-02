Вакарчук про «формулу Штайнмаєра»: не допустимо втрати українського суверенітету

Партія «Голос» збирається використовувати всі можливі конституційні важелі, щоб не допустити фундаментальних компромісів, які загрожують втратою незалежної української державності. Про це заявив народний депутат України, лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук на зустрічі з представниками української діаспори Північної Каліфорнії, США.

Зокрема, він мав на увазі заяву президента України Володимира Зеленського, який 1 жовтня в Києві повідомив, що українська сторона в Тристоронньої контактній групі в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі 1 жовтня узгодила текст «формули Штайнмаєра».

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук пояснив, що згідно з порядком, запропонованим російською стороною, після розведення військ і гарантування безпеки, відповідно до стандартів ОБСЄ, на непідконтрольних територіях повинні відбутися вибори, і тільки після цього Росія погоджується передати Україні контроль над її кордоном.

«Це означає впровадження в Україні плацдарму для подальшої окупації країни. Якщо буде реалізовуватися такий сценарій, ми використаємо всі конституційні засоби для того, щоб цього не допустити», – заявив депутат у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Що стосується питання про виправданість самих Мінських угод, Вакарчук нагадав, що вони ухвалювалися у складних для України умовах.

«Проте вони так і не були ратифіковані Радою. Можливо, зараз необхідна вже нова, більш досконала формула. Прихильники Мінських угод підкреслюють, що до них прив’язані санкції щодо Росії. З одного боку, це дійсно так, але з іншого боку, справжня причина цих санкцій в тому, що Росія порушила чинний міжнародний порядок. Прив’язка санкцій до Мінських угод носить політичний, а не юридичний характер. Насправді санкції залежать виключно від політичної волі наших західних партнерів, і, на мій погляд, те, що окремі країни намагаються прив’язати їх не до дій Москви, а до конкретних підписаних угод, свідчить про бажання цих країн зняти санкції з Росії», – вважає Святослав Вакарчук.

Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня повідомив, що українська сторона у ТКГ погодила текст «формули Штайнмаєра».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі; після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.