Ситуація на Донбасі: без втрат, 40 обстрілів з боку бойовиків

У зоні бойових дій на Донбасі за добу 2 жовтня і в перші години 3 жовтня не було втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, впродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики здійснили 30 обстрілів позицій українських військових, ще 10 обстрілів відбулося 3 жовтня.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 2 жовтня не подають, інформуючи про окремі інциденти, зокрема, звинувачують ЗСУ в обстрілі околиці Донецька, села Спартак.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про два обстріли з боку українських військових упродовж минулої доби.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.