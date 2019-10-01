«Королівські піхотинці» 24 -ї ОМБ повернулись з передової додому

Після семи місяців виконання бойових завдань у зоні бойових дій на Донбасі на Львівщину повернулися військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. 1 жовтня їх вітали мешканці містечка Яворів, що у Львівській області, де дислокується підрозділ. Протягом ротації не обійшлось без втрат. Рідні не дочекались 10 бійців. Які плани у військовослужбовців? Чи є охочі звільнитись із війська? Як оцінюють задум влади щодо розведення військ на Донбасі?

Військовослужбовці пройшли вулицями Яворова під оплески і радісні вітання людей. У руках бійці несли 130 портретів загиблих побратимів, які протягом останніх 5 років не повернулись з Донбасу. У цій ротації, яка тривала з лютого до вересня цього року, загинули 10 бійців 24-ї бригади, переважно від ворожої кулі снайпера.

Руслан Кондратюк загинув від мінно-вибухової травми 15 лютого, повертаючись із бойового завдання в районі населеного пункту Мар’їнка.

Василь Богоносюк 20 лютого у зоні проведення Операції Об’єднаних сил загинув від кулі снайпера.

Володимир Маркевич 2 березня під Новомихайлівкою Мар’їнського району загинув від кулі снайпера.

Володимир Куцик 30 квітня поблизу Мар'їнки загинув від кулі снайпера.

Анатолій Сорочинський 22 червня підірвався на протипіхотній міні.

Едуард Лобода прикрив побратимів від вибуху 3 липня, прийняв удар на себе і 4 липня помер від отриманих травм у лікарні.

Володимир Салітра 11 липня загинув від кулі снайпера.

Роман Джерелейко і Олександр Бардаль, який намагався винести пораненого побратима, 19 липня загинули від ворожих куль снайпера.

Олександр Грицаюк отримав поранення 25 серпня у районі Мар’їнки і помер у лікарні 1 вересня.

Втрата побратимів, кажуть військовослужбовці, найважчі спогади від цієї ротації.

Багато хлопців загинули і важко змиритись



«Багато хлопців загинули і важко змиритись. Достойний і гідний хлопець, який за цю ротацію загинув – Володимир Куцик. Тяжко…», – каже Радіо Свобода військовослужбовець 24-ї бригади Олександр Солошенко, який продовжить подальшу службу в ЗСУ.

Планую служити далі і боронити Україну



«Тримаю портрет Руслана Кондратюка…У Мар’їнці загинув. Я перший раз був у ротації. Планую служити далі і боронити Україну від ворога. Чудовий настрій, що боронили Україну, вижили, виконали обов’язок перед державою. Найскладніше, коли перший раз почали стріляти, а далі звиклось. Найгірше, що загинули побратими», – Леонід Дельцов, який підписав контракт зі ЗСУ на три роки.

Ворог стріляв із житлового масиву

Протягом 5 років бойових дій на Донбасі 800 військовослужбовців 24-ї бригади отримали поранення, з них 42 протягом останніх семи місяців. 24 окрема механізована бригада імені Короля Данила виконувала бойові завдання у Мар’їнці, Новомихайлівці, Славному, Красногорівці. 9 липня цього року проти «королівських піхотинців» ворог із житлових кварталів тимчасово окупованої Олександрівки використав установку розмінування УР-83П (так звану «Змій Горинич»). Українські військовослужбовці зняли відео, яке підтверджує, що незаконні збройні формування стріляють із житлових вулиць, сподіваючись, що ЗСУ піддадуться провокації і відкриють вогонь у відповідь.

Бійці мають моральний дух переможців



«Воїни «королівської бригади» не втратили своєї позиції. Були задіяні на нашому напрямку і резерви противника армійських корпусів, у даному випадку 1-й Армійський корпус (Росія) і 100-а окрема мотострілецька бригада (Росія). Загарбник не міг справитись і був вимушений задіяти свої резерви на нашому напрямку. Втрати противника значні. На жаль, ми втратили 10 бійців. Вихід 24-и у зону ООС викликає в агресора страх і дезорганізацію. Моральний дух української бригади високий, всі найскладніші завдання виконані. Бійці мають моральний дух переможців, попри виснаження, зокрема психологічне через втрати, які передусім поніс мотопіхотний батальйон бригади, який захищався на напрямку населеного пункту Мар’їнка»,– наголосив командир 24-ї ОМБ Валерій Гудзь.

Військовослужбовці розповіли Радіо Свобода, що під час ротації були матеріально забезпечені і одягом, і харчами, і пальним, лише військова техніка потребує оновлення, зокрема БМП.

Командир першого механізованого батальйону Сергій Мазурчук повернувся з четвертої ротації.

Затишшя і очікування були важкі



«Найважче для особового складу було те, коли у нас тиша, а десь ідуть бойові дії, то не розуміли, що очікувати. Це затишшя і очікування були важкі. Допомагало дуже під час ротації те, що у 2015 році один із батальйонів бригади пройшов вишкіл із натовськими інструкторами багато чого дізнались, зокрема з тактичної медицини», – говорить Сергій Мазурчук.

Військовослужбовців відзначили державними військовими нагородами, численними грамотами.

А старший лейтенант Юрій Капустяк повернувся зі своєї третьої ротації, як «Народний Герой України». Це звання отримав за мужність і професійність, виявлені у 2018 році у селищі Зайцеве біля Горлівки, де зумів стабілізувати обстановку, нанести значні втрати ворогові.

На нас танком Т-80 та легкоброньованим транспортером ворог пішов



«Найінтенсивніше було в попередні ротації у селищі Зайцеве Донецької області. Кожен день артилерійські обстріли, було гаряче. Коли ми прибули на бойові позиції у Зайцевому, організували кругову оборону протягом півгодини. На нас танком Т-80 та легкоброньованим транспортером ворог пішов. У боях переважно було багато знищено ворожих дзотів, техніки», – говорить Радіо Свобода Юрій Капустяк.

Після відпустки офіцер продовжить службу у бригаді. Він встиг повернутись з ротації якраз на пологи дружини. У подружжя днями народився син Володимир.

Розведення військ: ставлення негативне

У розмовах з Радіо Свобода, військовослужбовці говорили про те, негативно ставляться до задуму влади розвести війська на Донбасі, бо тоді не розуміють, для чого вони воювали і стільки українців загинули.

«Звісно, ми хочемо, щоб війна закінчилась, але мирним шляхом, ніби нічого там і не сталось, ніхто не загинув..? Матері втратили синів, доньок, жінки чоловіків, діти батьків. Цей фактор найбільше на нас впливає», – зауважує Сергій Мазурчук.

Не підтримує таке розв’язання конфлікту на Донбасі і Юрій Капустяк.

Все, що штурмували, здобували, скроплено людською кров'ю і просто так розвести війська? Я цього не розумію



«Звідки виводити? Ми вдома, в Україні. Все, що штурмували, здобували – скроплено людською кров'ю і просто так розвести війська? Я цього не розумію, але нас і ніхто не питав. Це розслабить армію, моральний дух впаде, багато людей звільниться. Все у нас вдосконалено: добрі місця для бліндажів, добрі укріплення. Ми, коли заходимо, багато риємо, копаємо, укріпляємо», – каже Юрій Капустяк.

Після ротації багато хто з військовослужбовців планує завершити службу. Командир бригади сподівається, що наберуть нових людей. Найстаршому бійцеві бригади близько 60 років, наймолодшому – 18.