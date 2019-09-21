Міністр оборони про майбутнє призову до армії: «ми йдемо шляхом професіоналізації»

Збройні сили України «йдуть шляхом професіоналізації», повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр оборони України Андрій Загороднюк, розповідаючи про майбутнє призову до армії.

«Взагалі генеральна позиція Міноборони, ЗСУ – ми йдемо шляхом професіоналізації. Тобто наше завдання у перспективі – це все ж таки максимально фокусуватися на професійних військовослужбовцях, тих, які підписали контракт. Тому що зараз військова служба – це в першу чергу досвід та знання», – сказав Загороднюк.

Він додав, що «люди, які накопичують ті знання», мають залишатися.

«Тобто це вибудовування професійного підходу як до сержантів, солдатів, офіцерів і так далі. І це абсолютний пріоритет в нас», – заявив Загороднюк.

У 2013 році тодішній президент України Віктор Янукович скасував призов до Збройних сил України. У 2014 році призов відновили після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.