Міністр оборони: ми не плануємо скорочувати склад ЗСУ

Міністерство оборони України не планує скорочувати склад Збройних сил України, повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми не плануємо скорочувати склад ЗСУ. Питання в тому, щоб ті ресурси, які в нас є, були направлені туди, куди нам потрібно. У першу чергу це на нарощування бойових частин. І це питання можна вирішувати тільки системно. Тому що буде конкретна стратегія, буде коректний план оборони, про який ми зараз говоримо», – розповів Загороднюк в етері програми «Суботнє інтерв’ю».

Він додав, що потрібно зрозуміти, «яка нам потрібна чисельність і де, і в якій структурі».

«Ми скажемо, що ось це – наша загроза, ось це – наш план оборони, тут – нам потрібно стільки людей, тут – нам потрібні такі бригади, тоді громадськість і всі побачать, що дійсно є розуміння, куди воно буде направлено, яким чином це буде структуровано», – зазначив Загороднюк.

Ексклюзивне інтерв’ю міністра оборони України

29 серпня Верховна Рада погодила кандидатуру Андрія Загороднюка на посаду міністра оборони.