Ми змінимо ставлення до ЗСУ – міністр оборони розповів про пріоритети

Забезпечення соціального захисту і кар’єрного розвитку військовослужбовців є пріоритетними завданнями, над якими працюватиме Міністерство оборони, розповів в інтерв’ю Радіо Свобода міністр оборони Україні Андрій Загороднюк.

«Концентрація на питаннях військовослужбовців. Ми говоримо про соціальний захист, соціальну підтримку, розвиток військової кар’єри, правовий захист, питання забезпечення, питання житлового забезпечення. І головне – військовослужбовець має розуміти, навіщо він служить, яке у нього майбутнє, які у нього перспективи, яке у нього місце в загальній системі, яким чином це місце може змінюватися і його персональний розвиток має відбуватися, так щоб його мотивація була залишатися і розвиватися», – сказав міністр оборони в етері програми «Суботнє інтер’ю».

Одним з першочергових питань, які потрібно вирішити, є питання житла для військовослужбовців, зазначив міністр. Він додав, що у міністерстві вже розпочали аудит, а далі будуть планувати розвиток житлового забезпечення. За словами Загороднюка, якщо почати будувати зараз, то перші будинки можуть здати наступного року.

«Якщо запитати у військовослужбовців, то багато з них, якщо не більшість, скажуть, що житлове забезпечення – це питання номер один. Ми говоримо, у першу чергу, про штатно-посадове житло», – зазначив Загороднюк.

Особливу увагу міністр оборони звернув на правовий захист військових. Він наголосив, що військові «не мають ходити по знайомих і збирати гроші на адвокатів».

«Це одне з питань, які ми зараз вже порушили. Є машина державна, наприклад, прокуратура, ДБР, поліція і так далі, яка розслідує злочини. Звичайно, є військові злочини, є корупція і так далі. Але в багатьох випадках ми знаємо, що знаходять крайніх. І взагалі військовослужбовець не забезпечується державою належним захистом», – сказав він.

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Крім того, Загороднюк наголосив, що працюватиме над тим, щоб Збройні сили України були «привабливим місцем» з точки зору освіти і професійного розвитку для чинних і потенційних військовослужбовців.

«Ми маємо переходити на стандарти НАТО також в освітніх питаннях… Ми вже в цьому навчальному році запускаємо деякі курси, які вже повністю збігаються з програмою натівських країн. Але також це питання професійного розвитку. Тому що ми зараз воюємо за таланти. Нам потрібні найкращі кадри. Вони мають знати, що вони будуть зростати з професійної точки зору, вони отримають західну освіту», – зазначив він.

На запитання, коли ЗСУ стануть мрією для молоді, Андрій Загороднюк відповів: «Я думаю, що вже через кілька років ми конкретно, сильно змінимо ставлення».

29 серпня Верховна Рада проголосувала за кандидатуру Андрія Загороднюка на посаду міністра оборони України. Він був позаштатним радником президента, екскерівником проєктного офісу реформ Міноборони. Попередником Загороднюка був Степан Полторак.