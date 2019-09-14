Голова ОБСЄ оцінив можливість миротворчої місії на окупованій частині Донбасу

Чинний голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак оцінив можливість введення на окуповану нині частину українського Донбасу міжнародної миротворчої місії.

Виступаючи на 16-й зустрічі форуму «Ялтинська європейська стратегія» в Києві, Лайчак заявив, що перед таким можливим введенням миротворців необхідно спершу досягти миру і забезпечити розведення військ.

При цьому він наголосив, що така ймовірна місія повинна б мати чіткий мандат і повний доступ до всієї окупованої частини Донбасу.

«Чого необхідно уникнути за будь-яку ціну для цієї місії, так це легітимізації цього штучного внутрішнього кордону – лінії розмежування», – заявив Лайчак. За його словами, «миротворча місія не має бути використана для легітимізації цих дивних збройних формувань на лінії зіткнення», як він назвав підтримувані і скеровувані Росією незаконні збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР», що у складі російських гібридних сил захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними.

Попереднього дня, 13 вересня, виступаючи на цьому ж форумі, нинішній президент України Володимир Зеленський заявляв, що «дуже обережно» ставиться до теми миротворців на Донбасі, щоб там не було «сценарію Абхазії або Придністров’я, коли миротворці стануть на контактній лінії розмежування і вже нікуди не підуть». Він наголосив, зокрема, що проти можливості розташувати миротворців на лінії розмежування на Донбасі і натомість бачить місцем розгортання миротворчої місії кордон України і Росії.

Запровадження на Донбасі міжнародної озброєної миротворчої місії, найкраще під егідою ООН, домагалася влада президента України Петра Порошенка. Росія у відповідь заявила, що погодиться на створення місії ООН на Донбасі лише в обмеженому форматі – тільки для охорони беззбройних працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, при цьому в першу чергу поблизу лінії контакту. Україна і її західні союзники, зокрема й Німеччина і Франція, відкинули такий підхід, що означав би замороження нинішнього конфлікту, і вимагали створення місії, що взяла б під контроль усю окуповану частину українського Донбасу, включно з кордоном із Росією, і мала б широкий миротворчий мандат. Обговорення можливості й умов розміщення сил ООН на окупованій території Донбасу ні до чого не призвело: Росія блокувала розгляд пропозицій України і Заходу. Після обрання нинішнім президентом України Володимира Зеленського розмов про миротворчу місію Київ досі не вів.