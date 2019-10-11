Партнерів Джуліані звинувачують у порушенні правил фінансування кампанії Трампа

Прокуратура штату Нью-Йорк висунула звинувачення чотирьом американцям у змові з метою залучення коштів бізнесмена з Росії на фінансування виборчої кампанії президента США Дональда Трампа. У документах, оприлюднених у суді, йдеться про Лева Парнаса, Ігоря Фрумана, а також Андрія Кукушкіна та Дейвіда Коррейю.

Вихідці з колишнього СРСР Парнас і Фруман є партнерами особистого юриста Трампа Рудольфа Джуліані. За даними американських ЗМІ, саме Фруман і Парнас допомагали Джуліані вибудувати справу проти Гантера Байдена, сина основного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена.

6 жовтня агентство Associated Press повідомило, що американські бізнесмени Лев Парнас, Ігор Фруман та Гаррі Сарджент ІІІ також намагалися добитися звільнення голови НАК «Нафтогаз-Украни» Коболєва й призначення замість нього народженого в Росії громадянина США Андрія Фаворова, щоб компанії союзників Трампа могли отримати контракти про експорт газу до України.

9 жовтня Парнаса і Фрумана затримали. Суд у США відпустив Парнаса і Фрумана під заставу в 1 мільйон доларів.

За даними слідства, навесні 2018 року бізнесмени нібито перерахували пов’язаній з Трампом групі America First Action 325 тисяч доларів через фірму, що належить Парнасу. Насправді гроші належали неназваному підприємцю, який не міг фінансувати кампанію самостійно, оскільки за законом це можуть робити тільки громадяни США.

Як підкреслив прокурор Джеффрі Берман, Парнас і Фурман «не просто продавали політичний вплив у своїх фінансових інтересах, а й просували політичні інтереси представника іноземної держави, українського чиновника, який домагався відставки посла США в Україні». Хто цей чиновник, поки невідомо.

Також їх звинувачують в тому, що вони розробили схеми перенаправлення іноземних пожертвувань від російського бізнесмена, який шукав сприяння своєму бізнесу в сфері рекреаційної марихуани (він не залучений у скандал з Україною).