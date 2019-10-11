Демократи в Конгресі США хочуть опитати міністра з енергетики про «Нафтогаз» у справі про імпічмент

Члени Палати представників США від Демократичної партії офіційно викликали міністра з питань енергетики Ріка Перрі в рамках розслідування про можливий імпічмент президента Дональда Трампа.

10 жовтня голови Комітету розвідки, Комітету закордонних справ та Наглядового комітету Палати надіслали Перрі повістку з проханням надати документи, пов’язані з українською державною енергетичною компанією «Нафтогаз», а також його причетність до дзвінка Трампа президенту України Володимиру Зеленському 25 липня.

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Вимога представників нижньої палати Конгресу передбачає, що Перрі, який наразі перебуває в Ісландії, має з’явитися до 18 жовтня.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що саме Перрі підштовхнув його подзвонити Зеленському 25 липня. В ході цього дзвінка президент США заохочував Зеленського розслідувати діяльність в Україні Джо і Хантера Байденів та їхні зв’язки з українською енергетикою.

Перрі визнав, що порадив Трампові здійснити дзвінок, однак стверджує, що мав на увазі тільки обговорення енергетичних питань, а про Байденів не згадував.

Розслідування демократів щодо ймовірного імпічменту поширюється тепер і на можливі спроби Перрі впливати на зміну керівництва «Нафтогазу» на більш дружнє. Перрі відкидає ці звинувачення.

Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону в Києві 10 жовтня також заперечив, що Рік Перрі просив його звільнити голову правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

8 жовтня стало відомо, що Державний департамент США заборонив послу США в Євросоюзі Гордону Сондланду свідчити в Палаті представників у справі про імпічмент президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу

24 вересня Палата представників Конгресу США, контрольована представниками Демократичної партії, розпочала процедуру імпічменту Трампа. Президента звинувачують у «тяжких злочинах і проступках» через його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

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Як стверджують політичні опоненти президента США, Трамп під час дзвінка намагався переконати Зеленського розпочати розслідування діяльності в Україні Гантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, який є ймовірним суперником Трампа на виборах президента США в 2020 році. Якщо цього не відбудеться, Трамп нібито погрожував блокувати надання фінансової і військової допомоги Києву.

Представники Трампа і сам Зеленський стверджують, що тиску з боку президента США не було.

Скаргу на Трампа до Конгрес подав один із представників розвідки США. Однак прихильники Трампа вважають, що вона була написана в політичних цілях, а при її написанні людина щонайменше консультувався з юристами, близькими до керівництва Демократичної партії США.