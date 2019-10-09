Справа про імпічмент у США: бізнесмен Кіслін може володіти колишніми активами оточення Януковича – розслідування

Один із трьох народжених в Україні бізнесменів, яких Конгрес викликав у межах розслідування справи про імпічмент президенту США Дональду Трампу, може володіти токсичними активами, які раніше належали оточенню колишнього президента України Віктора Януковича. Про це йдеться у спільному розслідуванні російського інформаційного сайту The Insider та програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

84-річний Семен (Сем) Кіслін мав до 7 жовтня надати трьом комітетам Палати представників пакет документів, датованих з 20 січня 2017 року дотепер, пов’язаних із розслідуванням питання, чи президент Дональд Трамп зловживав своїм службовим становищем задля особистої вигоди.

Наразі невідомо, чи подав Кіслін ці документи. Сам колишній одесит, який живе у Нью-Йорку, також викликаний свідчити в Конгресі 14 жовтня.

У розслідуванні, опублікованому 8 жовтня, стверджується, що Кіслін намагається отримати українські облігації на суму понад 23 мільйони доларів, до яких заблокував доступ колишній генпрокурор України Юрій Луценко, заморозивши відповідні банківські рахунки. Ці активи є частиною з суми близько 1,5 мільярда доларів, яка, за словами Луценка, належить до заарештованих активів Януковича та його найближчого кола.

У травні, через місяць після обрання президентом України Володимира Зеленського, суд скасував ухвалене два роки тому рішення СБУ, що забороняло Кисліну в'їжджати в Україну через загрозу «економічним інтересам держави». Про це повідомило 1 жовтня видання Daily Beast.

Коли Зеленський у вересні відвідав Нью-Йорк для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН, Кіслін мав зустріч із ним та керівником його президентського офісу Андрієм Богданом. «Це була проста ділова зустріч щодо американських інвестицій в Україну та українських інвестицій в американське нерухоме майно», – йдеться у спільному розслідуванні.

Комітет Палати представників із закордонних справ характеризує Кісліна як «ділового партнера» Руді Джуліані, особистого адвоката президента США. Публічні дані свідчать, що Кіслін, його родина та компанії пожертвували майже 50 тисяч доларів на дві кампанії з виборів мера Джуліані в Нью-Йорку в 1990-х роках. Після обрання Джуліані призначив Кісліна до Ради економічних консультантів Нью-Йорка.

За інформацією Bloomberg Businessweek, Кіслін має ділові зв’язки і з самим Трампом, він особисто знайомий із президентом США з кінця 1970-х років – після переїзду Кісліна до Брукліна в 1976 році.

На момент публікації Сем Кислін відмовився від коментарів. Його представник в Україні адвокат Дмитро Касьяненко повідомив The Insider: «я передав йому [питання], але він сказав, що ви все перекрутите». Голова Офісу президента України Андрій Богдан не відповів на запит The Insider. Отримати відповідь від пресслужби Зеленського також не вдалося, відправлений офіційний запит.