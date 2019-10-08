Трамп: думаю, що «нечесна» Гілларі Клінтон має взяти участь у виборах президента

Президент США Дональд Трампа закликає колишнього державного секретаря Гілларі Клінтон взяти участь у виборах президента.

«Я думаю, що «нечесна» Гілларі Клінтон має взяти участь у перегонах, щоб спробувати викрасти цю можливість в Uber-лівої Елізабет Воррен (сенатор, потенційний учасник праймеріз Демократичної партії – ред.). Лише одна умова. «Нечесна» має пояснити всі свої тяжкі злочини й правопорушення, включно з тим, як і чому вона видалила 33 тисячі електронних повідомлень після повістки до суду», – написав Трамп у Twitter.

На президентських виборах 2016 року республіканець Трамп переміг представницю Демократичної партії Гілларі Клінтон. Під час виборчої кампанії Федеральне бюро розслідувань повідомляло, що Клінтон зберігала засекречену інформацію на своєму особистому поштовому сервері і розцінило це поводження держсекретаря з інформацією як «вкрай недбале».

Сама Клінтон стверджувала, що її електронна пошта існувала на сервері, встановленому в її будинку в штаті Нью-Йорку, і була надійно захищена.