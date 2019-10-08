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08 Жовтень 2019, Київ 15:41
Новини | Політика

Кремль закликав США вплинути на Україну

Речник Кремля Дмитро Пєсков

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США можуть відіграти роль у вирішенні конфлікту на Донбасі, враховуючи вплив Вашингтона на Київ, заявив 8 жовтня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«США можуть, безперечно, використати вплив, який мають на Київ, щоб змусити Україну якнайшвидше виконати свої зобов’язання за Мінськими угодами», – сказав речник Кремля, додавши, що Москва не підтримує приєднання Ваштингтона до переговорів щодо врегулювання конфлікту в так званому «нормандмському форматі».

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і президент США Дональд Трамп. Нью-Йорк, 25 вересня 2019 року
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Росія, Україна, Німеччина та Франція ведуть консультації в «нормандському форматі», хоча переговори на рівні глав держав не відбувалися з жовтня 2016 року.

Росія окупувала Кримський півострів України в 2014 році і того ж року стала зброєю, навчанням та особовим складом підтримувати бойовиків на Донбасі.

Положення так званої «формули Штайнмаєра», схвалені президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня, передбачають умови, за яких у нині контрольованих бойовиками районах можуть відбутися місцеві вибори.

Звернення Володимира Зеленського щодо «формули Штайнмайєра»
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Звернення Володимира Зеленського щодо «формули Штайнмайєра»

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За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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