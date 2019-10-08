Кремль закликав США вплинути на Україну

США можуть відіграти роль у вирішенні конфлікту на Донбасі, враховуючи вплив Вашингтона на Київ, заявив 8 жовтня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«США можуть, безперечно, використати вплив, який мають на Київ, щоб змусити Україну якнайшвидше виконати свої зобов’язання за Мінськими угодами», – сказав речник Кремля, додавши, що Москва не підтримує приєднання Ваштингтона до переговорів щодо врегулювання конфлікту в так званому «нормандмському форматі».

Росія, Україна, Німеччина та Франція ведуть консультації в «нормандському форматі», хоча переговори на рівні глав держав не відбувалися з жовтня 2016 року.



Росія окупувала Кримський півострів України в 2014 році і того ж року стала зброєю, навчанням та особовим складом підтримувати бойовиків на Донбасі.

Положення так званої «формули Штайнмаєра», схвалені президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня, передбачають умови, за яких у нині контрольованих бойовиками районах можуть відбутися місцеві вибори.

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.