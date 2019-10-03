У США госпіталізований претендент на посаду президента

Сенатор Берні Сандерс, який бере участь в кампанії з висунення своєї кандидатури на посаду президента США в 2020 році, госпіталізований 2 жовтня через біль у грудях. У 78-річного політика виявили закупорку артерії.

Незалежний сенатор від штату Вермонт є найстаріший з потенційних кандидатів на посаду президента США. Його передвиборна кампанія призупинена, впродовж найближчих днів скасовані всі виступи, заявив старший радник кампанії Сандерса Джефф Вівер. Сандерсу провели стентування, тобто встановлення всередину артерії двох каркасів, що забезпечують прохідність судини.

Сандерс входить до трійки найпопулярніших потенційних кандидатів від Демократичної партії. Перед ним – колишній віцепрезидент США Джо Байден і сенатор від Массачусетса Елізабет Воррен.

Попри вік політика, його опоненти поки ще не порушували в дебатах питання про стан його здоров’я, хоча з цим стикався Байден, який на два роки молодший за нього, зазначає видання Politico. У вересні Сандерс втрачав голос, але його помічники заявляли, що він почувається добре.

Сандерс також брав участь у передвиборній гонці 2016 року, але програв праймеріз Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Вибори президента США заплановані на листопад 2020 року.