NYT: прокуратура почала розслідування проти особистого адвоката Трампа Джуліані

У США прокуратура почала розслідування відносно Руді Джуліані, особистого адвоката президента Дональда Трампа. Про це з посиланням на джерела пише The New York Times.

За даними газети, Джуліані підозрюють у порушенні законів про лобізм. Розслідування пов’язане зі справою проти помічників адвоката Трампа – бізнесменів радянського походження Лева Парнаса і Ігоря Фрумана, заарештованих у США цього тижня за звинуваченням у порушенні фінансування виборчих кампаній.

Федеральні прокурори також перевіряють причетність Джуліані до відставки посла США в Україні Мері Йованович. Вони вважають, що адвокат Трампа намагався підірвати її вплив.

Сам Джуліані заперечує причетність до відставки Йованович, але визнає, що разом зі своїми помічниками і українськими прокурорами збирав інформацію про неї, а також про колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і його сина Хантера.

Експосол США в Україні Марі Йованович заявила під час спільного засіданні комітетів Палати представників з питань розвідки, закордонних справ і загального нагляду 11 жовтня, що президент США Дональд Трамп чинив тиск на Державний департамент, щоб її звільнили з посади.