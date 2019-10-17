Справа про імпічмент у США: Сондланд заявив, що Трамп вимагав від дипломатів співпраці з Джуліані

Посол США в Євросоюзі Ґордон Сондланд 17 жовтня виступає перед комітетами Палати представників Конгресу в межах розслідування про імпічмент президента Дональда Трамп. Слухання відбуваються за зачиненими дверима, проте текст вступного слова Сондланда був оприлюднений.

З нього випливає, що співробітники Держдепартаменту США, відповідальні за політику щодо України, за прямою вказівкою Трампа мали сприяти переговорам особистого юриста президента Руді Джуліані з представниками української влади.

За словами Сондланда, він не був з цим згодний, проте не міг порушити вказівку і, крім того, вважав, що Джуліані може допомогти налагодженню контактів між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Дипломат запевняє, що не замислювався, що Джуліані може порушити на зустрічах із українськими представниками питання про розслідування щодо сина політичного опонента Трампа Джо Байдена.

Раніше кілька засобів інформації з посиланням на джерела стверджували, що Сондланд разом з колишнім представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером прагнули домогтися від Зеленського заяви, що Україна відновить розслідування, пов’язане з Байденом.

Розслідування про імпічмент розпочалося через підозри, що Трамп за посередництва Джуліані та дипломатів, а також особисто тиснув на владу України, щоб нашкодити Джо Байдену.

Сам Трамп стверджує, що розслідування, ініційоване демократами, є «полюванням на відьом», а сам чинний президент нічого не порушував.