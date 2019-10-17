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17 Жовтень 2019, Київ 15:09
Новини | Міжнародні

У США помер голова комітету, який вів розслідування щодо імпічменту Трампа

Голова комітету з нагляду та урядової реформи Палати представників Конгресу США Елайджа Каммінґс, березень 2019 року

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Американський конгресмен Елайджа Каммінґс помер у Сполучених Штатах у віці 68 років, повідомляють американські засоби інформації. Цей представник Демократичної партії був головою головою комітету з нагляду та урядової реформи Палати представників Конгресу США. Цей комітет є одним із трьох, які ведуть розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Елайджа Каммінґс помер уночі 17 жовтня в лікарні Джонса Гопкінса через ускладнення, пов’язані з давніми проблемами зі здоров'ям.

У вересні Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, оголосила про початок офіційного розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Дзвінок до Києва: українці втягнуті в битву навколо імпічменту Трампа – відеосюжет
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Дзвінок до Києва: українці втягнуті в битву навколо імпічменту Трампа – відеосюжет

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Демократи вважають, що Трамп тиснув на українську владу, вимагаючи розслідувати діяльність на Україні Гантера Байдена, сина кандидата в президенти США Джо Байдена, а також інформацію про причетність до втручання в американські вибори українців.

На думку критиків Трампа, спроби залучити іноземну допомогу в боротьбі зі своїм потенційним суперником на майбутніх президентських виборах можуть стати підставою для оголошення імпічменту президенту.

Трамп усі закиди на свою адресу відкидає і називає розслідування «полюванням на відьом».

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