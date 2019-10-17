У США помер голова комітету, який вів розслідування щодо імпічменту Трампа

Американський конгресмен Елайджа Каммінґс помер у Сполучених Штатах у віці 68 років, повідомляють американські засоби інформації. Цей представник Демократичної партії був головою головою комітету з нагляду та урядової реформи Палати представників Конгресу США. Цей комітет є одним із трьох, які ведуть розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Елайджа Каммінґс помер уночі 17 жовтня в лікарні Джонса Гопкінса через ускладнення, пов’язані з давніми проблемами зі здоров'ям.

У вересні Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, оголосила про початок офіційного розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Демократи вважають, що Трамп тиснув на українську владу, вимагаючи розслідувати діяльність на Україні Гантера Байдена, сина кандидата в президенти США Джо Байдена, а також інформацію про причетність до втручання в американські вибори українців.

На думку критиків Трампа, спроби залучити іноземну допомогу в боротьбі зі своїм потенційним суперником на майбутніх президентських виборах можуть стати підставою для оголошення імпічменту президенту.

Трамп усі закиди на свою адресу відкидає і називає розслідування «полюванням на відьом».

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