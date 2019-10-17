Посол США в Європейському союзі має свідчити в Конгресі в справі про імпічмент Трампа

Посол Сполучених Штатів Америки в Європейському союзі Ґордон Сондланд має 17 жовтня свідчити в Конгресі в справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Він разом із кількома представниками Вашингтона, включно з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані, нібито був залучений до переговорів, щоб запропонувати українським політичним лідерам візит до Білого дому в обмін на розслідування проти політичного опонента Трампа, колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Гантера.

Демократична партія оприлюднила текстові повідомлення між Сондландом та іншими послами, включно з на той час спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером. Вони обговорювали можливий візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

За даними газети The New York Times, колишня радниця Білого дому з питань міжнародної політики Фіона Гілл під час свідчень у Конгресі заявила, що Сондланд може стати загрозою для національної безпеки через свою недосвідченість. Також вона звинуватила посла в обході нормальних дипломатичних каналів у своїй комунікації з українськими посадовцями.

Сондланд не має дипломатичного досвіду. Він – готельєр, який давав гроші інавгураційному комітету Трампа до того, як президент призначив його на свою посаду в травні 2018 року.

Посол США в Європейському союзі мав свідчити в Конгресі на початку жовтня, проте цього не відбулося через заборону з боку Державного департаменту.

24 вересня Палата представників Конгресу США, контрольована представниками Демократичної партії, розпочала процедуру імпічменту Трампа. Президента звинувачують у «тяжких злочинах і проступках» через його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

Як стверджують політичні опоненти президента США, Трамп під час дзвінка намагався переконати Зеленського розпочати розслідування діяльності в Україні Гантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, який є ймовірним суперником Трампа на виборах президента США в 2020 році. Якщо цього не відбудеться, Трамп нібито погрожував блокувати надання фінансової і військової допомоги Києву.

Представники Трампа і сам Зеленський стверджують, що тиску з боку президента США не було.

Скаргу на Трампа до Конгрес подав один із представників розвідки США. Однак прихильники Трампа вважають, що вона була написана в політичних цілях, а при її написанні людина щонайменше консультувався з юристами, близькими до керівництва Демократичної партії США.