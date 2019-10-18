Міністр енергетики США Рік Перрі подав у відставку на тлі справи про імпічмент Трампа

Міністр енергетики США Рік Перрі подав у відставку. Він залишить свою посаду до кінця року.

17 жовтня президент США Дональд Трамп пообіцяв назвати наступника Перрі вже найближчим часом. За його словами, він уже визначився зі своїм кандидатом.

«Ми вже маємо йому заміну. Рік зробив фантастичну роботу. Але настав час», – сказав Трамп.

Демократи в Палаті представників США викликали Перрі на допит у межах справи про імпічмент президента. Вони просять міністра надати документи, пов’язані з українською компанією «Нафтогаз», і розповісти про свою роль у телефонній розмові Трампа із президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп говорив, що Перрі переконав його здійснити дзвінок 25 липня. У тій телефонній розмові Трамп закликав Україну розслідувати діяльність свого політичного опонента з Демократичної партії Джо Байдена та його сина, який був членом ради директорів української газової компанії Burisma.

Перрі очолював американську делегацію, яка прибула на інавгурацію президента України Володимира Зеленського в травні.

За даними ЗМІ, міністр енергетики США тоді обговорював із українським президентом питання зміни менеджменту «Нафтогазу». І Перрі, і Зеленський заперечували цю інформацію.