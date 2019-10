Україна стала жвавою демократією – світова преса

У статті The New York Times йдеться про те, що поки інші демократії у регіоні зазнають невдач, Україні вдалося стати жвавою демократією. На сайті Project Syndicate розмірковують над тим, як подолати корупцію в Україні. У статті The Wall Street Journal пишуть про супротив планам українського президента покласти край конфлікту з Росією.

Україна стала жвавою демократією – про це йдеться в розділі «Точка зору» статті американської газети The New York Times.

Так, Україна однозначно має різні проблеми, пише автор, але, попри це, вона сьогодні є багатоетнічною демократією у регіоні, сповненому агресивного націоналізму та повернення до авторитарних тенденцій.

«Це робить навіть більш презирливим те, що [президент США] Дональд Трамп використав важіль впливу американської підтримки для України, щоб спробувати змусити її нового президента відкрити розслідування, яке політично допоможе Трампу. Україна – держава, яка бореться за те, щоб подолати свою історію корупції, і Трамп намагався змусити її вести себе ще більш корумповано», – мовиться у статті. Трамп усі закиди на свою адресу відкидає.

Окремо критикують Трампа через те, що він нібито не має жодних проблем із розповсюдженням російського впливу в регіоні: «Він не зацікавлений у тому, щоб побачити процвітання ліберальної демократії в Східній Європі чи будь-де». Тож для України досить тривожним є те, що поки вона намагається жити у відповідності до західних ідеалів, наймогутніша західна держава від них відмовляється, мовиться у статті.

«Ті, хто мріє про більш відкрите суспільство, не мають інших сил, до яких можна було б звернутися. Президент Франції Емманюель Макрон хоче зближення з Росією, щоб запобігти впливу Китаю. Велика Британія зайнята «Брекзитом». Українські ліберали, з якими я зустрічався минулого тижня, продовжували використовувати ту саму фразу – вони говорили про те, що вони залишаються на самоті з Росією», – йдеться у статті.

Як подолати корупцію в Україні? Відповідь на це запитання містить стаття на сайті Project Syndicate.

Після розпаду Радянського Союзу мало хто міг подумати, що Україна – індустріальна держава з освіченою робочою силою та величезними природними ресурсами – зазнаватиме застою протягом наступних 28 років. Сусідній Польщі, яка була біднішою за Україну в 1991 році, вдалося майже втричі збільшити ВВП на душу населення протягом наступних трьох десятиліть, мовиться у статті.

Більшість українців знають причину – корупція, продовжує автор. Довго Україною правили комуністи, призначені Кремлем, пізніше перехід від комунізму очолили колишні комуністи, які тепер називалися націоналістичними лідерами, ситуація погіршилася постійною боротьбою за владу між конкуруючими комуністичними елітами та олігархами, йдеться у статті.

«Через домінування різних воюючих фракцій Україна була захоплена тим, що ми називаємо видобувними інститутами: соціальні домовленості там надають можливості вузькому сегменту суспільства і позбавляють решту політичного голосу. Постійно нахиляючи економічні умови, ці домовленості довго стримували інвестиції та інновації, необхідні для стійкого зростання», – йдеться у статті.

Хоча й корупція є скоріше симптомом, ніж причиною проблем України, пише автор, культуру корупції слід усунути до того, як покращаться умови. Можна припустити, як мовиться в статті, що для цього просто потрібна сильна держава із засобами викорінення корумпованих політиків та бізнесменів. Але насправді ефективна боротьба з корупцією вимагає міцного залучення громадянського суспільства, йдеться в статті.

Успіх залежить від підвищення прозорості, забезпечення незалежності судової влади та надання повноважень пересічним громадянам скидати корумпованих політиків: «Зрештою, помітною рисою польського посткомуністичного переходу було не ефективне керівництво «зверху вниз» чи запровадження вільних ринків. Було безпосереднє залучення польського суспільства до побудови посткомуністичних інститутів країни з нуля», – йдеться в аналізі.

«План України щодо припинення конфлікту з Росією стикається з опором» – з таким заголовком виходить стаття американської газети The Wall Street Journal.

Тисячі людей знову вийшли на вулиці, виступаючи проти плану президента України Володимира Зеленського покінчити з конфліктом з Росією шляхом відведення українських сил та проведення виборів на українських територіях, підконтрольних підтримуваним Росією сепаратистам, йдеться в статті.

Автор додає, що люди занепокоєні тим, що російський президент Володимир Путін перехитрив українського лідера та хоче вкрасти частину української території. І все це відбувається на тлі внутрішнього американського політичного скандалу, який розгорнувся після телефонної розмови Зеленського з Трампом і тепер призвів до початку процедури імпічменту президента США.

Для Росії будь-який розлад у відносинах між Києвом та його західними прихильниками – це можливість не допустити подальшого руху України на Захід, йдеться в статті. Як вважають деякі російські аналітики, укладення мирної угоди з Києвом може послужити тому, щоб повернути Україну в орбіту Росії, мовиться у статті.

Багато українців не довіряють Кремлю, йдеться далі, вони переконані: Москва прагне реінтеграції «сепаратистських регіонів», які контролює, і хоче домінувати над Україною. Крім того, надання регіону особливого статусу, швидше за все, не сподобається багатьом ветеранам та жертвами конфлікту, які вижили, «оскільки, з їхньої точки зору, сепаратисти залишаться на Донбасі, і вони зможуть впливати на політику України», – цитує видання Олексія Макаркіна, віцепрезидента московського Центру політичних технологій.