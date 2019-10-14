Розслідування діяльності Джуліані збільшує ставки у скандалі, пов’язаному з Україною і президентом США (світова преса)

Іспанський щоденник La Vanguardia пише про проблеми розведення військ сторін конфлікту на сході України. Британський часопис The Independent пише про розслідування лобістської діяльності для України адвоката президента США Руді Джуліані. Впливовий британський тижневик The Economist розглядає фінансові та політичні зв’язки України та США з 2004 року і дотепер.

Іспанський щоденник регіону Каталонія La Vanguardia вміщує статтю «Згідно з Путіним, Зеленський не може гарантувати розведення військ на Донбасі».

Барселонське видання вказує, що президент Росії Володимир Путін заявив, що президентові України Володимиру Зеленському не дають розвести війська на Донбасі ті, кого російський керівник визначив як «українські націоналісти».

Кремлівський лідер також пояснив на засіданні саміту СНД в Ашгабаді, що українські добровольчі батальйони буцімто заприсяглися зайняти позиції на лінії розведення військ, які після себе має залишити українське військо. Каталонська газета додає, що Путін підтвердив готовність проросійських сепаратистів до розведення підрозділів сторін конфлікту.

La Vanguardia веде далі, повідомляючи, що президент України Зеленський визнав, що сторони «нормандського формату» можуть бути розчаровані, якщо розведення військ і озброєння на Донбасі не відбудеться.

Газета нагадує, що розведення сил українського війська і загонів проросійських бойовиків мало б розпочатися у селищах Петрівське і Золоте.

Каталонський часопис пише, що Зеленський також додав, що Петровське вже не зазнавало обстрілів упродовж 7 днів, тоді як Золоте і надалі обстрілюється. Барселонський щоденник насамкінець зазначає, що президент України ще раз закликав Росію до втілення у життя мирних угод, що їх було підписано у Мінську 2015 року.

Переклад твіту: «Згідно з Путіним, Зеленський не може гарантувати розведення військ на Донбасі»:

Британський часопис The Independent публікує статтю «Адвокат Трампа Руді Джуліані перебуває під слідством щодо лобіювання для України».

Видання пише, що федеральні прокурори США розслідують чи особистий адвокат Дональда Трампа порушив закони щодо лобіювання, маючи справу з Україною.

Слідчі також розглядають справу про можливі зусилля Джуліані у напрямку зміщення з посади посла США в Україні Марі Йовановіч. Лондонська газета додає, що слідство також пов’язане зі справою про арешт двох підручних Джуліані, яких звинувачують у наданні незаконних пожертв конгресменові США, допомога якого була потрібна в усуненні посла Мері Йовановіч.

Сам Джуліані відкидає свою провину, втім, визнаючи, що він та його підручні працювали разом з українськими прокурорами для того аби зібрати потенційно руйнівну інформацію щодо Йовановіч та інших осіб, які постають цілями для нападів з боку президента Трампа та його оточення. Поміж цих цілей – колишній віцепрезидент США Джо Байден та його син Гантер.

The Independent зазначає, що кримінальне розслідування діяльності Руді Джуліані збільшує ставки у скандалі, пов’язаному з Україною і президентом Трампом.

Саме кроки Трампа у плані контактів з українськими посадовцями вже стали предметом підготовки процедури імпічменту. Джуліані, у свою чергу, каже, що федеральні слідчі не мають підстав аби висунути йому звинувачення у порушенні закону про закордонне лобіювання, тому що, за його словами, він діяв від імені Трампа, а не українського генпрокурора Юрія Луценка, коли збирав інформацію щодо посла Йовановіч та інших, передаючи цю інформацію урядовцям США та світовим новинним агенціям.

До цього ж таки британська газета повідомляє про двох підручних Джуліані – Лева Парнаса і Ігоря Фрумана, які також працювали у напрямку усунення посла Йовановіч з посади посла США у Києві.

Переклад твіту: «Адвокат Трампа Руді Джуліані перебуває під слідством щодо лобіювання для України»:

Британський тижневик The Economist друкує статтю «Від Пола Манафорта до фатального дзвінка Дональда Трампа».

У матеріалі зазначається, що у 1980-ті роки Україна поставала країною де існували і затяті комуністі, і палкі націоналісти. Україна, за словами британського журналу, була такою країною, де частина території традиційно мала великий потяг до Європи, а частина залишалась у російській орбіті.

Британське видання також вважає, що Україна ніколи не мала реальних державницьких традицій.

За цих умов олігархи, які лише набирали сили на початку української незалежності, розділили величезний потенціал України, а деякі з них пішли у політику. Інші українські олігархи просто стали «вирощувати» собі політиків.

Підтримка здобувалась у Росії, Європі і Америці. Загалом, як пише тижневик, українська політика і закордонні стосунки стали подовженням бізнесових інтересів українських олігархів. А парламент України став ринком.

Далі британське видання згадує, як український олігарх Рінат Ахметов, занепокоєний тим, що популярність спонсорованого ним Віктора Януковича після ганебної поразки останнього на виборах 2004 року, зазнала різкого падіння, Ахметов вирішив звести Януковича з американцем Полом Манафортом.

The Economist пише, що консультант політиків-республіканців у США Манафорт вже мав доволі прибутковий бізнес з цілою низкою суперечливих диктаторів на зразок конґолезця Мобуту Сесе Секо або ж ватажка ангольських повстанців Жанаса Савімбі. Саме у цій компанії клієнтів Манафорта опинився і Янукович.

Лондонський тижневик принагідно нагадує читачам, прізвисько Януковича часів його тюремної біографії – «хам».

Далі журнал згадує міністра уряду часів президентства Януковича – Миколу Злочевського і засновану ним газовидобувну компанію «Бурізма». Згідно з автором книги «Moneyland» Олівером Боллоу, існувала чітка ринкова кореляція між перебуванням Злочевського на посаді в уряді Януковича і семиразовим збільшенням показників газовидобутку компанії «Бурізма».

Як на Боллоу, Злочевський постає класичним прикладом того, як політика в Україні вже віддавна стала прибутковим бізнесом.

І ось вже у 2014 році синові ексвіцепрезидента США Гантерові Байдену запропонували посаду члена правління компанії «Бурізма» із зарплатнею у 50 тисяч доларів на місяць. Видання наголошує, що подібний крок мав забезпечити Злочевському певний захист від слідства у справі про відмивання грошей у Лондоні та двох розслідувань проти нього в Україні.

І врешті все це спрацювало для Злочевського, бо вже на кінець 2015 року заморожені у Лондоні 23 мільйони доларів Злочевського було «розморожено» і йому було повідомлено, що його вже більше не підозрюють у скоєнні жодних злочинів в Україні.

Насамкінець, британський тижневик пише про останній розвиток подій і дзвінок президента США Трампа до президента Зеленського з метою зібрати компромат на свого потенційного опонента на президентських виборах у США 2020 року демократа Джо Байдена. І слабка позиція президента України, на думку видання, вказувала на те, що він мав би виконати все те, про що Трамп міг би його просити.

Переклад твіту: «Неймовірно. The Economist повідомляє про численні фінансові і політичні зв’язки США та України, починаючи з 2004 року»: