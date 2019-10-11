Чому Україні варто розслідувати справи, якими цікавляться у США (світова преса)

Західна преса аналізує ситуацію, в якій опинилася Україна і президент Зеленський після оприлюднення стенограми липневої телефонної розмови із президентом США. Український політик Валентин Наливайченко в статті для американської газети Wall Street Journal висловлює переконання, що союз України та США залежить від відповідей на питання щодо Байденів та втручання у вибори.

Американська газета Wall Street Journal у рубриці публікує статтю українського депутата Валентина Наливайченка, який закликає належним чином розслідувати справи щодо компанії «Буризма» та можливого втручання в американські вибори 2016 року. Це справи, які сприяли політичному скандалу в США.

«США та Україна разом перебувають у кризі, і майбутнє нашого партнерства залежить від того чи ми нарешті доберемося до фактів. Як член українського парламенту та один із провідних експертів з національної безпеки моєї держави, та лідер нашої боротьби з корупцією, я знаю, що відкриття істини – це перший крок до будь-якої прийнятної резолюції», – вважає Наливайченко.

По-перше, в Україні повинні розібратися із звинуваченнями про те, що українські чиновники нібито втручалися у президентські вибори у США в 2016 році. «Якщо ми виявимо, що українські закони були порушені, винуватців слід притягнути до кримінальної відповідальності в повній мірі», – вважає автор.

За його словами, незрозуміло, чи українські чиновники втручалися в американські вибори, але парламент має із цим розібратися.

По-друге, Україна повинна вирішити звинувачення щодо «Бурізми», вважає Наливайченко.

«Неможливо дізнатися, чи були вчинені злочини, якщо український уряд не розслідує всі звинувачення належним чином та прозоро. Для нашої країни та нашого місця у світовому суспільстві дуже важливо, щоб корупція серед високопосадовців була серйозно розслідувана, і ніхто не був вище закону», – йдеться у статті.

На сайті найбільшої некомерційної мережі радіостанцій у США NPR йдеться про те, що після розмови із президентом США Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський намагається самостійно знайти шлях до миру без допомоги Вашингтона.

Оскільки США наразі сконцентровані на процедурі імпічменту, до якої призвела липнева телефонна розмова між Трампом і Зеленським, нещодавно обраний український лідер залишився сам на сам у першому ж великому випробуванні свого президентства: виконання його передвиборчої обіцянки покласти край війні на сході України, мовиться у цій статті.

«Україна стає все більш ізольованою після візиту Зеленського до Нью-Йорка», – цитує видання слова Альони Гетьманчук, директорки Центру «Нова Європа». «Ми більше не можемо розраховувати на США в наших мирних переговорах з Росією», – вважає вона.

Зеленського вже критикували за готовність дотримуватися умов Кремля для проведення зустрічі (у Нормаднському форматі – ред.) з російським президентом Володимиром Путіним та лідерами Франції та Німеччини, гарантами зупиненого мирного процесу, відомого як Мінські угоди, мовиться у статті.

Згадують також і про підтримку Німеччини і Франції, що вже «не є такою сильною, якою була». Канцлер Німеччини Анґела Меркель скоро вже залишить свою посаду, термін якої добігає кінця, а Емманюєль Макрон наполягає на налагодженні зв’язків із Путіним.

Європейський Союз ввів санкції проти Росії в 2014 році, щоб покарати Кремль за військове втручання в Україну. Макрон зараз розглядає розвиток подій щодо Мінських угод, як ключ до нормалізації відносин з Росією, мовиться у статті.

У статті німецької телерадіомовної корпорації Deutsche Welle пишуть про те, що президент України не змінює свою думку щодо критики на адресу німецького канцлера Анґели Меркель.

У липневій розмові з президентом США Дональдом Трампом Зеленський сказав, що лідери Німеччини та Франції недостатньо роблять для України і погодився з Трампом на «1000 відсотків», що Німеччина «нічого не робить» для України.

Зеленський також під час розмови сказав Трампу, що США – набагато більший партнер, аніж ЄС, за що він і подякував своєму американському колезі.

10 жовтня під час пресмарафону у Києві кореспондент Deutsche Welle запитав Зеленського, чи він не хотів би вибачитися перед лідерами Франції та Німеччини. Президент України відповів, що не хотів нікого образити, але сказав те, що думає.

«Український лідер заявив, що Меркель знає про мотиви, які стоять за цією критикою, серед яких повернення Росії до Ради Європи та будівництво газопроводу, який має з’єднати Росію та Німеччину, послабивши позицію України у якості транзитної держави», – йдеться у статті.

У матеріалі також нагадують, що телефонний дзвінок між Зеленським і Трампом від 25 липня призвів зрештою до процедури імпічменту проти президента США. Під час розмови Трамп закликав Зеленського розслідувати справи Гантера Байдена, сина Джо Байдена, який є потенційним конкурентом Трампу на президентських виборах у 2020 році.

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