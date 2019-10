Україна має «джавеліни», але не на фронті (світова преса)

В статті видання Foreign Policy оцінюють фактичну оборонну спроможність наданих США протитанкових установок Javelin в Україні. Про останні події навколо українського президента Володимира Зеленського йдеться в газеті The New York Times. В статті The Guardian пишуть, що судячи з оприлюднених повідомлень, візит Зеленського до США залежав від його готовності розслідувати справи щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

В статті Foreign Policy оцінюють наскільки ефективним було надання Україні протитанкової зброї Javelin.

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у Нью-Йорку, перший наголосив на тому, що за його адміністрації Вашингтон надав Україні реальну військову допомогу – протитанкову зброю Javelin. За словами американського лідера, його попередник Барак Обама давав лише «подушки та простирадла».

Комплекс Javelin дійсно став потужним жестом підтримки США Києва. Тим не менш, фактично, використання цієї зброї є обмеженим. Згідно з умовами іноземних військових продажів США, установки Javelin мають розташовуватися не на сході України, а на заході – а це тисячі кілометрів від поля бою.

«Я вважаю це більше символічною зброєю, ніж будь-чим іншим», – пояснює Самюель Чарап, старший політолог аналітичного центру Rand Corp. Експерти кажуть, що умови продажу роблять їх непридатними під час тривалої атаки низької інтенсивності – а саме такої Україна найбільш ймовірно може зазнавати від Росії, йдеться у статті.

Експерти погоджують: надання Javelin – це суттєвий вклад в безпеку України. Тим паче, що Держдепартамент США схвалив продаж Україні нової партії Javelin на суму 39 мільйонів доларів. Це означає, що Київ отримає ще 150 одиниць.

Якщо росіяни знають, що «джавелінів» там немає, ефект стримування зводиться нанівець



Але захисний ефект суттєво знижується в умовах, коли ця зброя розташована далеко від поля бою, вважає колишній заступник помічника міністра оборони США Майкл Карпентер. «Якщо росіяни знають, що «джавелінів» там немає, ефект стримування зводиться нанівець», – сказав він, хоча й зазначив, що ракети можуть бути перенесені на поле бою у разі нападу. Майкл Кофман, експерт з озброєнь CNA, назвав «джевеліни» «страховим полісом, але таким, який мало впливає на співвідношення сил».

Українські військові навчалися використовувати системи Javelin, але за умови відсутності танкових боїв з 2015 року вони так і не мали змоги використати їх в реальних бойових умовах.

«На моєму власному досвіді солдати на місцях говорили більше про те, що отримують недостатню кількість нелетальної допомоги, яка їм справді дуже потрібна – для безпечного зв’язку, бронетехніки, протидії бойовим радарам», – розповіла Ольга Олікер, директор з питань Європи та Центральної Азії в Міжнародній кризовій групі.

Про останні події навколо українського президента Володимира Зеленського йдеться в американській газеті The New York Times.

Після оприлюднення стенограми телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, деякі європейці розчарувалися не стільки у тому, що американський лідер тиснув на свого українського колегу, як у спробах Зеленського здобути прихильність Трампа.

Зеленський, фактично, був ще одним «безхребетним, непідготовленим лідером, який потрапив у кожну пастку Трампа», – вважає автор статті, директор редакції Le Monde Сільвіє Кауфманн.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Емманюель Макрон були достатньо мудрими для того, щоб не коментувати ці «жалюгідні» події, пише автор. Мова йде, зокрема, про те, як Зеленський розкритикував їх через нібито недостатню підтримку України.

Насправді всупереч заявам Трампа, Європейський союз дуже активно допомагав Україні, навіть більше ніж США в сферах реформ, управління, економіки та громадянського суспільства. Але коли мова йде про військову допомогу, то саме США є найбільшим партнером Києва. Тому зрозуміло, чому призупинення військової допомоги на суму в майже 400 мільйонів доларів так ефективно чинило тиск на Київ, пише автор.

Щодо самого Зеленського, все ще під великим знаком питання залишається подальший напрямок його країни. Аналітики вважають, що вирішальну роль у тому, яким він стане політиком, зіграє те, хто буде більше диктувати правила: реформатори, його друзі дитинства та телевізійні колеги, або ж олігархи.

Кілька західних видань пишуть про те, що американські дипломати, ймовірно, пропонували Зеленському статусний візит в США в обмін на його обіцянку провести розслідування щодо справ колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Про це стало відомо з оприлюдненого листування між американськими дипломатами, в тому числі колишнього спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера.

Наприклад, в статті The Guardian пишуть, що ці повідомлення показують, що дипломати дали знати, що будь-яке покращення відносин Києва з Вашингтоном залежить від того, наскільки Зеленський готовий співпрацювати.

Листування показують розмову трьох дипломатів – посла США в ЄС Гордона Сонленда, Волкера та Білла Тейлора. З’являються також помічник Зеленського Андрій Єрмак та адвокат Трампа Руді Джуліані.

Розмови не залишають сумнівів у тому, що державний департамент був глибоко залучений у зусилля використати офіс президента для тиску на іноземний уряд для розслідування політичних ворогів Трампа



«Розмови не залишають сумнівів у тому, що державний департамент був глибоко залучений у зусилля використати офіс президента для тиску на іноземний уряд для розслідування політичних ворогів Трампа. Одного разу дипломати навіть склали заяву, яку Зеленський мав зачитати», – йдеться у статті.

«Я говорив з Зеленським і дав йому повний брифінг. Він все зрозумів», – мовиться в повідомленні Сонленда Волкеру. Волкер відповів: «Найголовніше для Зеленського сказати, що він допоможе розслідуванню», – відповів Волкер.

Українці зі свого боку розуміли, що відбувалося, і висловили свої занепокоєння послу Тейлору у травні.

З одного з повідомлень випливає, що Тейлор висловив занепокоєння щодо затримки військової допомоги Україні заради допомоги у політичній кампанії. Тоді Сонленд перейшов на офіційний тон і відповів, що Трамп не має на увазі жодної послуги за послугу.