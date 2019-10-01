Зеленський кинув європейських союзників «під автобус» (світова преса)

Міжнародні оглядачі продовжують аналізувати різні аспекти американського скандалу за участю України. В статті телеканалу CNBC наголошують, що українському президентові тепер необхідно налагодити відносини з лідерами Німеччини та Франції, яких він розкритикував під час телефонної розмови з президентом США. В матеріалі телеканалу Al Jazeera аналізують, як цей скандал може підірвати саму ідею західного лідерства у східній Європі. У статті The Washington Post йдеться про те, що поведінка президента США може зашкодити антикорупційним реформам в Україні.

Коли йдеться про політичний скандал в США, вся увага зосереджена на наслідках для президента Дональда Трампа. Але ця ситуація також стала принизливою і для президента України Володимира Зеленського. Про це пишуть в статті на сайті американського телеканалу CNBC.

Тепер Зеленському, телефонну розмову з яким Трамп опублікував минулого тижня, необхідно буде «полагодити мости» з союзниками України, кажуть аналітики.

У розмові Зеленський неодноразово підлещується до Трампа. В Україні його поведінка викликала різні реакції. Дехто вважає, що його улесливий тон з Трампом можна пробачити, адже багато хто з міжнародних лідерів, і тим паче залежних від допомоги США, скоріш за все так з ним і говорять. Але інші переконані, що Зеленський проявив свою політичну недосвідченість та ще й кинув своїх європейських союзників «під автобус» через нібито брак їхньої підтримки.

Для Зеленського принизливо те, що у телефонній розмові він погоджується з критикою Трампа європейських лідерів, а саме Німеччини та Франції. Автор нагадує, що і ЄС і США обидва застосували санкції щодо Росії після анексії Криму. Лідери Німеччини та Франції зокрема сприяють мирним переговорам між Україною та Росією.

Україна прагне членства в ЄС, тож слова Зеленського навряд чи добре сприймуть в Європі, вважає Голова відділу Росії та Євразії Chatham House Джеймс Ніксі.

Дослідник додав: «Очевидно, що в усій цій ситуації сухим з води ніхто не вийшов. Тим паче не Трамп, але і не Зеленський теж». Ніксі також зазначив, що тепер Зеленському необхідно «виправити» заподіяну шкоду європейським лідерам.

Внутрішній американській скандал за участю України може підірвати саму ідею західного лідерства у східній Європі. Про це йдеться в статті катарської медіа-групи Al Jazeera.

Коментатор Леонід Рагозін переконаний, що цей скандал завдасть шкоди як президенту США Дональду Трампу, так і колишньому віце-президенту Джо Байдену. А менш за все він вплине на президента України.

«Так, в стенограмі розмови дійсно є кілька принизливих моментів, публікації яких український президент точно не очікував», – йдеться в статті. «Це включає його критику Німеччини і Франції стосовно браку їхньої підтримки України. Ці та кілька інших тверджень зі стенограми навряд чи якось вплинуть на його супер-високий рейтинг в Україні, хоча у майбутньому вони можуть «повернутися» йому», – припускає Рагозін.

Чому цей американський безлад в Україні сприяє, так це «втомі від Заходу», вважає автор. Мова йде про зростаюче відчуття українців, що за західною, а точніше за американською політикою щодо України стоїть не прихильність до демократичного розвитку України.

Коли Трамп припиняє військову допомогу, щоб чинити тиск на Зеленського, і в той самий час його вже звільнений радник з національної безпеки Джон Болтон закликає Україну не поспішати з мирною угодою з Росією, українці мають право сприймати американську політику як шизофренічну



«Коли Трамп припиняє військову допомогу, щоб чинити тиск на Зеленського, і в той самий час його вже звільнений радник з національної безпеки Джон Болтон закликає Україну не поспішати з мирною угодою з Росією, українці мають право сприймати американську політику як шизофренічну», – пише Рагозін.

Автор також уточнює, що «втома від Заходу» притаманна не лише Україні, але й деяким іншим державам східної Європи, що й підштовхнуло їх до авторитаризму російського зразку.

В статті американської газети The Washington Post йдеться про те, що поведінка президента США по відношенню до президента України може підірвати антикорупційні реформи України.

Звинувачення на адресу Трампа стосуються того, що він нібито використовував вагу свого президентства, щоб заохотити політизацію української судової системи, пише автор статті, дослідник Йордан Ґанс-Морсе.

Заяви, що президент США попросив закордонну владу порушити закони США та втрутитися в президентські вибори 2020 року може завдати значної шкоди як антикорупційному руху України, так і міжнародному авторитету США у якості захисника верховенства права



«Україна, держава середнього розміру, розташована на геополітичній лінії розлому між Росією та Заходом. Вона відроджується, і є вразливим союзником США, який докладає значних зусиль для подолання тривалої всюдисущої корупції. Заяви, що президент США попросив закордонну владу порушити закони США та втрутитися в президентські вибори 2020 року може завдати значної шкоди як антикорупційному руху України, так і міжнародному авторитету США у якості захисника верховенства права», – застерігає автор.

Українські реформатори стикалися з численними перепонами на шляху боротьби із корупцією після Євромайдану 2014 року. Також все ще є питання стосовно того, чи сам Зеленський дійсно відданий борець із корупцією, адже від початку передвиборчої кампанії його пов’язували з олігархом Ігорем Коломойським. Але навіть якщо імідж українського президента у якості реформатора виправдається, він все ще стикатиметься з неосяжними труднощами, вважає автор.

Змушувати Зеленського обирати між тим, щоб задовольнити президента США та діяти всупереч обіцянкам антикорупційної кампанії, які привели його до влади, може затьмарити реформаторські можливості Зеленського



І якщо ще президент США буде заохочувати корупцію в Україні [тим, що просить про послугу розслідувати справи Байдена в Україні ], це прямо підірве реформи, на просування яких США вже витратили мільйони доларів.

«Змушувати Зеленського обирати між тим, щоб задовольнити президента США та діяти всупереч обіцянкам антикорупційної кампанії, які привели його до влади, може затьмарити реформаторські можливості Зеленського», – вважає автор.