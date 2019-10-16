Макрон і Меркель узгоджують позиції напередодні саміту ЄС

Лідери Франції й Німеччини 16 жовтня працюватимуть над узгодженням спільних позицій із низки питань: від «Брекзиту» до ситуації в Сирії, напередодні дводенної зустрічі Європейської ради.

Переговори президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Анґели Меркель мають відбутися в рамках спільної міністерської зустрічі в південно-західному французькому місті Тулуза, де вони обговорюватимуть просування вперед європейських проєктів у галузі зовнішньої політики, оборони й енергетики.

Меркель заявила, що хотіла б приїхати до Брюсселя з Макроном із «наскільки це можливо спільними позиціями».

Урсула фон дер Ляєн, яка з листопада стає головою Європейської комісії, планує приєднатися до Меркель і Макрона на переговорах 16 жовтня.

13 жовтня після спільної вечері з канцлером Німеччини президент Франції заявив, що нині – «тривожний» час для світового порядку.

17-18 жовтня на саміті ЄС зберуться голови держав чи урядів усіх 28 країн-членів ЄС, президент Європейської ради і президент Єврокомісії.