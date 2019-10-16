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16 Жовтень 2019, Київ 08:22
Новини | Міжнародні

Топ-посадовці США їдуть до Туреччини для врегулювання ситуації в Сирії

Майк Пенс розповідав, що зустрінеться з президентом Туреччини 17 жовтня і озвучить наміри США досягти негайного припинення вогню

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Президент США Дональд Трамп відправив свого віцепрезидента, державного секретаря й радника з питань національної безпеки до Анкари, щоб домовитися із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоґаном про припинення вогню на півночі Сирії.

Віцепрезидент Майк Пенс розповідав, що зустрінеться з Ердоґаном 17 жовтня і озвучить наміри США досягти негайного припинення вогню. Пенс планує домовитися про умови врегулювання ситуації.

Віцепрезидента супроводжуватимуть голова Державного департаменту США Майк Помпео та радник з питань національної безпеки Роберт О’Браєн.

Ескалація конфлікту: Туреччина ввела сухопутні війська на територію північного Сирії, у відповідь курди бомблять турецькі об'єкти – відео
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Ескалація конфлікту: Туреччина ввела сухопутні війська на територію північного Сирії, у відповідь курди бомблять турецькі об'єкти – відео

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Водночас Ердоґан після візиту до Азербайджану заявив: «Вони скажуть нам оголосити припинення вогню. Ми можемо ніколи не оголосити припинення вогню».

Візит делегації США відбудеться після того, як Трамп наклав санкції на трьох турецьких посадовців та підвищив тарифи на турецьку сталь

Наземному наступові Туреччини, який розпочався 9 жовтня, передували авіанальоти та артилерійський обстріл території, яку утримують курдські сили.​

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «зону безпеки», а його ціль – «курдські бойовики» і члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».​

Тривають бої в зоні конфлікту на півночі Сирії – відео
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Тривають бої в зоні конфлікту на півночі Сирії – відео

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Згідно з позицією Туреччини, у такій зоні змогли б знайти притулок до двох мільйонів сирійських біженців з тих 3,6 мільйонів, які мешкають у цій країні.

Перед цим сили США почали виведення військ із районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.

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