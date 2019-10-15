Пенс заявив, що Трамп закликав Ердоґана припинити вторгнення до Сирії

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові закликав президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердоґана припинити вторгнення до Сирії, заявив віцепрезидент США Майк Пенс.

Він розповів, що скоро поїде на Близький Схід, щоб спробувати виступити посередником у врегулюванні кризи, яка змусила понад 160 тисяч цивільних покинути домівки.

«Сполучені Штати Америки просто не збираються толерувати турецьке вторгнення до Сирії. Ми закликаємо Туреччину відійти, припинити насилля і сісти за стіл переговорів», – сказав Пенс.

За кілька годин до цього Трамп заявив, що невдовзі підпише указ про санкції проти турецьких посадовців, завершення переговорів з Анкарою про торговельну угоду на 100 мільярдів доларів і про підвищення тарифів на турецьку сталь до 50 відсотків у відповідь на дії Туреччини в Сирії.

Наземному наступові Туреччини, який розпочався 9 жовтня, передували авіанальоти та артилерійський обстріл території, яку утримують курдські сили.​

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «зону безпеки», а його ціль – «курдські бойовики» і члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».​

Згідно з позицією Туреччини, у такій зоні змогли б знайти притулок до двох мільйонів сирійських біженців з тих 3,6 мільйонів, які мешкають у цій країні.

Перед цим сили США почали виведення військ із районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.