Світові лідери стурбовані наступом Туреччини в Сирії

Світові уряди з занепокоєнням відреагували на початок наступу Туреччини на позиції курдських сил на півночі Сирії, а Рада безпеки ООН оголосила про скликання 10 жовтня екстреного засідання для обговорення ситуації.

Президент США Дональд Трамп назвав дії Туреччини «поганою ідеєю», а держсекретар Майк Помпео 9 жовтня заявив, що Вашингтон ніколи не схвалював напад.

Сенатори США 9 жовтня оголосили, що розробляють двопартійний законопроект про санкції щодо турецького політичного керівництва, включно з президентом Реджепом Ердоганом, військом та енергетичною галуззю країни. У законопроєкті йдеться про заморожування американських активів турецьких високопосадовців і візові обмеження для чиновників. Законодавці також мають намір заблокувати продаж військової техніки Анкарі, повідомляє Reuters. Частина законопроекту передбачає санкції щодо Туреччини через придбання російської системи протиповітряної оборони, несумісної зі стандартами НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що член альянсу Туреччина має «проблеми безпеки», але «важливо уникати дій, які можуть дестабілізувати регіон».

Голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер також закликав до стриманості. «Туреччина має занепокоєння щодо безпеки на своєму кордоні з Сирією. Однак я закликаю Туреччину, як і інші суб’єкти, діяти стримано», – сказав Юнкер в Європейському парламенті в Брюсселі.

Президент Росії Володимир Путін закликав Ердогана в телефонному дзвінку «ретельно проаналізувати» ситуацію, «щоб не завдати шкоди загальним зусиллям щодо врегулювання сирійської кризи», йдеться у повідомленні Кремля.

Франція, Німеччина, Британія, Бельгія та Польща скликали на 10 січня засідання Ради безпеки ООН за зачиненими дверима.

Ліга арабських держав, яка об’єднує 22 держави, включно з Єгиптом, Іраком та Саудівської Аравією, заявила, що 12 жовтня проведе нараду на рівні міністрів для обговорення нападу Туреччини.

Наземному наступу Туреччини, який розпочався 9 жовтня, передували авіанальоти та артилерійський обстріл території, яку утримують курдські сили. Міністерство оборони Туреччини заявило, що з початку операції на північному сході Сирії військові завдали ударів по 181 бойовій цілі.

За даними базованої в Лондоні Сирійської обсерваторії з прав людини, унаслідок ударів турецької авіації загинули щонайменше 15 людей.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «безпечну зону», а його ціль – «курдські бойовики» та члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».

Перед цим сили США почали виведення військ з районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.

Курдські сили, як союзник Штатів в регіоні у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», назвали виведення американських військ з північно-східної Сирії «ударом в спину».