США не братимуть участі в операції Туреччини на півночі Сирії – Білий дім

США не будуть підтримувати і будь-яким чином брати участь у військовій операції, яку Туреччина збирається проводити на півночі Сирії. Про це повідомляє прес-служба Білого дому за підсумками телефонної розмови президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

«Збройні сили США не будуть підтримувати або брати участь в операції, а сили Сполучених Штатів, перемігши місцевий «Халіфат» «Ісламської держави», більше не будуть перебувати в безпосередній близькості», – йдеться в повідомленні.

Анкара прагне очистити від екстремістів і курдських бійців північно-східні райони Сирії, які межують з Туреччиною. Днями Туреччина повідомила, що в північно-східній Сирії неминуча військова операція з усунення загроз із боку підтримуваних США курдських бійців, яких Анкара вважає терористами.

6 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про плани обговорити створення «зони безпеки» на півночі Сирії з президентом США Дональдом Трампом під час візиту до Вашингтона у листопаді, на що, як він стверджує, отримав запрошення.

Очікується, що відповідна зона безпеки має бути створена на схід від річки Євфрат у Сирії. Туреччина хоче розмістити в цій зоні до 2 мільйонів сирійських біженців.