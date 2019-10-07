Президент Туреччини повідомив про запрошення в Білий дім на переговори щодо Сирії в листопаді

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Вашингтон наступного місяця, щоб обговорити створення «зони безпеки» на півночі Сирії з президентом США Дональдом Трампом. Про це стало відомо 6 жовтня після їхньої телефонної розмови.

Очікується, що відповідна зона безпеки має бути створена на схід від річки Євфрат у Сирії, де з 2011 року триває громадянська війна, що призвела до гуманітарної катастрофи і переселення мільйонів людей.

На сайті президента Туреччини йдеться, телефонна розмова з Трампом відбулася наступного дня після того, як Туреччина повідомила, що в північно-східній Сирії неминуча військова операція з усунення загроз із боку підтримуваних США курдських бійців, яких Анкара вважає терористами.

У заяві президента Ердоган висловив розчарування з приводу очевидної «нездатності американських військових» виконати укладену в серпні угоду про створення зони безпеки.

У Білому домі поки не підтверджують інформацію від Ердогана про переговори з ним у Вашингтоні.

Планувалося, що Ердоган зустрінеться з Трампом під час Генасамблеї ООН у вересні в Нью-Йорку, але цього так і не відбулося.

Як країна, що найбільше приймає шукачів притулку (3,6 мільйона сирійців), Туреччина хоче розмістити в цій зоні безпеки до 2 мільйонів сирійських біженців. Анкара хоче розширити зону безпеки на 30 кілометрів углиб Сирії, на відстань, якій протистоять Сполучені Штати.

Проте курди контролюють більшу частину північно-східної території Сирії, яка межує з Туреччиною.

Росія та Іран підтримують президента Сирії Башара Асада, тоді як Туреччина зі Сполученими Штатами, а також європейськими та арабськими союзниками, підтримує повстанські угруповання.

У війні в Сирії загинули понад 400 тисяч людей.