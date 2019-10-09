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10 Жовтень 2019, Київ 01:21
Новини | Міжнародні

Міністерство оборони Туреччини: наземні війська зайшли на територію Сирії

Цивільні залишають сирійське місто Рас аль-Айн, яке бомбардує Туреччина, 9 жовтня 2019 року

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Турецькі наземні війська зайшли на територію Сирії, повідомило Міністерство оборони Туреччини.

Наразі вони об’єдналися із своїми союзниками – сирійськими опозиційними силами. Інших деталей відомство не уточнює.

За даними базованої в Лондоні Сирійської обсерваторії з прав людини, унаслідок ударів турецької авіації загинули щонайменше 15 людей.

9 жовтня Туреччина почала операцію «Джерело миру» на півночі Сирії, де проживають курди. Військові літаки завдали авіаудару по сирійському місту Рас-аль-Айн.

Ситуація з Курдистаном: Авіаудари й артилерія накрили міста на кордоні Туреччини й Сирії – відео
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Ситуація з Курдистаном: Авіаудари й артилерія накрили міста на кордоні Туреччини й Сирії – відео

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «безпечну зону», а його ціль – «курдські бойовики» та члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».

Перед цим сили США почали виведення військ з районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.

/**/ /**/ /**/ Турецька військова колона у провінції Ідліб, Сирія, серпень 2019 року
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Курдські сили, як союзник Штатів в регіоні у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», назвали виведення американських військ з північно-східної Сирії «ударом в спину».

Президент США Дональд Трамп назвав «поганою ідеєю» військову операцію Туреччини на півночі Сирії. За його словами, Вашингтон «не погоджував цю атаку».

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