Курдські лідери закликали до «загальної мобілізації» вздовж кордону з Туреччиною після того, як Анкара заявила, що збирається почати наступ на північ Сирії після виведення військ США з цього району.

Цивільна адміністрація, очолювана курдами в північно-східній Сирії, 9 жовтня попередила про «гуманітарну катастрофу» на півночі Сирії, якщо там розпочнуться військові дії.

«Ми закликаємо наш народ, всі етнічні групи, рухатися в напрямку районів, близьких до кордону з Туреччиною, для проведення актів спротиву в це складний історичний час», – йдеться у заяві курдських лідерів, об’єднаних у так звану Автономну адміністрацію Північної і Східної Сирії.

Напередодні офіційна Анкара заявила, що «найближчим часом» почне наступ на півночі Сирії на тлі посилених нею позицій на кордоні з цією країною. Пізно ввечері 8 жовтня десятки військових вантажівок, бронетранспортерів і танків рухались в бік кордону Туреччини з Сирією.

Раніше сили США почали виведення військ з районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.

Курдські сили, як союзник Штатів в регіоні у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», назвали виведення американських військ з північно-східної Сирії «ударом в спину».

Президент Туреччини Ердоган повідомив, що планує відвідати Вашингтон у першій половині листопада, щоб обговорити з Трампом плани щодо «зони безпеки». Очікується, що відповідна зона безпеки має бути створена на схід від річки Євфрат у Сирії. Трамп підтвердив, що така зустріч у Білому домі відбудеться 13 листопада.

У Туреччині проживає понад 3,6 мільйона сирійських біженців. З 2011 року понад 400 тисяч життів забрала війна у Сирії.

Росія та Іран у цій війні підтримують президента Сирії Башара Асада, тоді як Туреччина, разом зі Сполученими Штатами, а також європейськими та арабськими союзниками, підтримує повстанські угруповання.

Анкара прагне очистити від екстремістів і курдських бійців північно-східні райони Сирії, які межують з Туреччиною. Днями Туреччина повідомила, що в регіоні неминуча військова операція з «усунення загроз» із боку курдських бійців, яких Анкара вважає терористами.